Решение неоднозначное, но в формате ремейка может и «зайти».

В декабре прошлого года в Сети стала появляться информация о том, что Microsoft готовит полноценный ремейк фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion на базе движка Unreal Engine 5. Данное известие разделило геймеров на три лагеря: одни, помня, что оригинальный Oblivion, как бы это помягче выразиться, звёзд с неба не хватал, встретили известие с естественным опасением, другие всегда рады обновлению пусть и не очень удачных, но всё же культовых игр. Третьи справедливо предположили, что такие действия всё дальше откладывают релиз The Elder Scrolls VI, анонс которой состоялся уже больше шести с половиной лет назад, и с тех пор в отношении данного проекта практически ничего не слышно и не видно.

Тем не менее, похоже, что работа над ремейком «Обливиона» действительно ведётся, и об этом сообщил редактор издания The Verge Том Уоррен. По имеющимся в его распоряжении сведениям, релиз обновлённой версии четвёртой номерной части The Elder Scrolls состоится в текущем году, а если чуть точнее, то ближе к концу весны или к началу лета. По крайней мере, как передаёт Уоррен, такие были планы у Microsoft в году прошлом. Изменились они или нет, на данный момент не вполне ясно.

Напомним, что оригинальная The Elder Scrolls IV Oblivion вышла в 2006 году. Многими фанатами серии она воспринимается как промежуточный этап между поистине культовыми TES III Morrowind и TES V Skyrim. Собственно, значительная часть геймеров с куда большим удовольствием увидела бы официальный ремейк именно третьей номерной части, и никаких претензий у общественности тогда явно не было бы.