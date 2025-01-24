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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Battlefield 6 в преддверии анонса проходит этап крупнейшего тестирования в истории серии — авторитетный инсайдер
На протяжении многих лет от тестирования предпочитали отказываться. Потому что это стоит денег, а геймеры и бесплатно протестируют.

Игровая промышленность последних лет, а если точнее, то последних лет десяти, страдает от колоссальных проблем с качеством выпускаемых продуктов. Зачастую хорошие по своей идее и реализации продукты проваливаются по причине нестабильной работы, из-за многочисленных багов и огрехов, причём столь банальных и очевидных, что возникает ощущение, будто разработчики вообще не тестируют свои творения перед их отправкой в релиз, а издатели спускают всё на тормозах.

Как и положено, когда игровая индустрия начала терпеть кризис перепроизводства по причине того, что свободное время у людей не бесконечно, а игр выходит безумное количество, геймеры стали отдавать предпочтение более стабильным проектам. В результате финансовые провалы терпят в том числе и громкие франшизы, такие, например, как Battlefield. В следующей части серии издатели и разработчики хотят всё сделать так, как должно, и вот, сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон, «предсказания» которого сбываются с точностью, близкой к абсолютной, заявил, что новая Battlefield проходит этап самого крупного и масштабного тестирования (плейтеста) в преддверии анонса.

В плане игрового процесса новинка, согласно неподтверждённым сведениям, станет возвращением к истокам серии, чем, в теории, должна порадовать любителей милитари-шутеров.

За производство новой Battlefield отвечают студии DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect. В прошлый раз — с Battlefield 2042 — такое разделение труда ничем хорошим не закончилось, посмотрим, что будет теперь.

#electronic arts #dice
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