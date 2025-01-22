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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Стратегия Sid Meier’s Civilization VII ушла в печать, релиз — в середине февраля
Изменений в игровом процессе достаточно много, чтобы оправдать новую цифру в названии.

Исторически сложилось так, что игры серии Sid Meier’s Civilization от новой части к новой привносили в игровой процесс массу нововведений и интересных изменений. Нарушено данное правило было только при переходе с пятой на шестую номерные части, из-за чего во многом Civilization VI не нашла всеобъемлющего успеха у фанатов франшизы, но в случае с Civilization VII разработчики из Firaxis Games возвращаются к прежнему правилу и оправдывают присуждение новинке нового порядкового номера.

И вот, авторы проекта объявили о том, что Sid Meier’s Civilization VII «ушла на золото» или, выражаясь русским языком, отправилась в печать. Проще говоря, работа над проектом завершена, и теперь он в версии «первого дня» будет доступен для загрузки в день релиза, который состоится 11 февраля. Отправка игры в печать параллельно означает, что изменения даты выхода уже не случится. Прецеденты, конечно, бывали, но не так часто, чтобы делать на этом акцент.

Напоминаем, в седьмой номерной части «Цивилизации» мы будем управлять не одной конкретной цивилизацией с глубокой древности вплоть до будущего, а определённым лидером. Сама же цивилизация будет меняться и развиваться в зависимости от перехода в новые эпохи. Причём механика перехода в новые эпохи кардинально изменилась и теперь знаменует собой не просто какие-то сугубо абстрактные рубежи, а конкретные этапы в игровой партии, от которых будет меняться игровой процесс.

Формально Civilization VII в российском регионе доступна не будет, а это означает, что приобретать её придётся либо в обход незаконных рестрикций на третьих площадках, либо «приобретать» на всем хорошо известных ресурсах.

#2k games #firaxis games #civilization vii #sid meiers civilization vii
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