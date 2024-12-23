Поляки в своём стиле.

После анонса игры «Ведьмак 4» и демонстрации впечатляющего трейлера на The Game Awards 2024 представители CD Projekt RED активно делятся подробностями о грядущем проекте. Разработчики объяснили выбор Цириллы Фионы Элен Рианнон в качестве центрального персонажа, подтвердили имя актрисы, которая её озвучит, и рассказали о новых способностях, которые можно было увидеть в трейлере.

В недавнем интервью Gamespot авторы также ответили на вопрос о том, появятся ли в новой игре романтические линии для Цири и какими они будут. Геймдиректор Себастьян Калемба подтвердил, что романтическим отношениям непременно найдётся место, подчеркнув, что это является неотъемлемой частью подхода студии к созданию игр и отражает человеческую природу. По его мнению, без этого повествование нельзя назвать полным. Исполнительный продюсер Малгожата Митрега добавила, что это действительно важная составляющая жизни.

В свою очередь, Калемба отметил, что студия уделит этому аспекту особое внимание, стремясь сделать романтические линии глубокими и значимыми, а не просто добавить их ради самого факта их наличия, что, по его словам, не соответствует подходу CD Projekt RED.

Включение романтических элементов в «Ведьмаке 4» не является неожиданностью, поскольку они присутствовали во всех предыдущих частях серии. Однако, если в первой игре романы с Геральтом из Ривии выглядели довольно поверхностно, сводясь к своеобразному «коллекционированию» карточек, то в последующих играх франшизы этот аспект был значительно углублен. Кстати, механика «коллекционирования» будет упразднена в разрабатываемом Fool's Theory ремейке оригинального «Ведьмака».

Принимая во внимание наличие нового протагониста и особенности её характера, в «Ведьмаке 4» романтические отношения должны выйти на новый уровень качества. Согласно книжному канону Анджея Сапковского, Цири в юности сталкивалась с множеством трудностей, связанных с попытками контролировать её. Даже в «Ведьмак 3: Дикая Охота», где ей 21 год, у нее нет выраженных романтических интересов.

Перед CD Projekt RED стоит непростая задача – найти для нее подходящих партнёров, сохранив при этом независимость девушки и её сильный характер, сформировавшийся под влиянием пережитых испытаний. Положительным моментом является то, что авторы могут обратиться за консультацией к самому Сапковскому, с которым пять лет назад было заключено новое соглашение о сотрудничестве.

Напомним, что «Ведьмак 4» перешел в стадию активной разработки в начале текущего года. В настоящее время над проектом работает около 400 сотрудников. Учитывая предполагаемый масштаб RPG, сравнимый с предыдущей, весьма успешной частью серии, релиз, вероятно, состоится не скоро.