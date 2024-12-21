Речь о проектах, выпущенных более восьми лет назад.

Сервис Steam подвел итоги 2024 года, опубликовав статистику игровой активности пользователей. Оказалось, что большую часть времени геймеры проводили в играх, выпущенных более восьми лет назад. На долю таких проектов пришлось 37% от общего числа сыгранных часов.

Еще 47% игрового времени ушло на «современную классику» — игры, выпущенные в период с 2017 по 2023 год. А вот новинки 2024 года заняли лишь 15% от общего времени, проведенного пользователями в Steam.

Такое распределение игрового времени объясняется не только огромным количеством старых игр на платформе (более 200 000 против 18 000 выпущенных в 2024 году), но и продолжительной популярностью таких хитов, как Counter-Strike, Dota 2 и PUBG. Эти игры по-прежнему занимают первые три места в рейтинге по количеству активных игроков.

Впрочем, в 2024 году появились и успешные новые проекты. Например, Path of Exile 2 и Marvel Rivals занимают четвертое и пятое места в рейтинге популярности. Высокие показатели демонстрируют кооперативный шутер Helldivers 2, возрожденная Delta Force и популярный «кликер» Banana. Среди одиночных игр отличился экшен/адвенчура Black Myth: Wukong, продажи которого превысили 10 миллионов копий.