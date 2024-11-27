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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Baldur's Gate 3 принесла Larian Studios более 250 миллионов евро прибыли
Продажи игры оцениваются в более чем 15 миллионов копий.

Игра Baldur's Gate 3, ставшая одним из главных хитов 2023 года, принесла студии Larian Studios 249 миллионов евро прибыли при выручке в 427 миллионов евро. Игра завоевала множество наград и возродила интерес к жанру CRPG. Это как минимум.

Даже спустя год после выхода Baldur's Gate 3 продолжает пользоваться популярностью. В выходные дни в игре одновременно находятся около 100 тысяч геймеров, что впечатляет для однопользовательского проекта. Продажи Baldur's Gate 3 на всех платформах оцениваются в более чем 15 миллионов копий.

Холдинговая компания Larian Studios, расположенная в Дублине, подтвердила данные о прибыли и выручке за 2023 год. Прибыль до вычета налогов составила 249 миллионов евро (около 260,9 миллионов долларов), а выручка — 427 миллионов евро (примерно 447,5 миллионов долларов). Несмотря на успех, Larian Studios не планирует выпускать DLC или продолжения для Baldur's Gate 3, так как вскоре после релиза прекратила сотрудничество с Wizards of the Coast.

Baldur's Gate 3, подобно Skyrim, стал знаковым событием в игровой индустрии. Его успех обусловлен высокой реиграбельностью и активным сообществом модеров. Примечательно, что годом ранее, в 2022 году, Larian Studios зафиксировала убыток в размере 214 тысяч евро при выручке всего 22,7 миллиона евро. Релиз Baldur's Gate 3, предыдущей игрой была Divinity: Original Sin 2, вышедшая в 2017 году, стал для Larian Studios своеобразной ставкой, которая оправдала себя и принесла компании огромный финансовый успех.

#игры #larian studios #baldurs gate 3
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