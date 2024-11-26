А всё потому, что новая часть «Ведьмака» перешла в стадию полноценного производства.

CD Projekt Group отчиталась о выручке в 228 миллионов злотых (около 56 миллионов долларов) за третий квартал 2024 года. Высокие показатели обеспечены продажами Cyberpunk 2077, дополнения Phantom Liberty и The Witcher 3. Совокупные продажи Cyberpunk 2077 превысили 30 миллионов копий, а тираж Phantom Liberty составил более 8 миллионов.

Михал Новаковски (Michał Nowakowski), генеральный содиректор CD Projekt, сообщил о переходе проекта Polaris, первой части новой трилогии «Ведьмак», в стадию полномасштабной разработки. Он выразил удовлетворение прогрессом и поблагодарил команду за работу.

Компания также объявила о значительных достижениях Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty в продажах. По словам Новаковски, менее чем за четыре года Cyberpunk 2077 разошлась тиражом в 30 миллионов копий, а Phantom Liberty — более 8 миллионов всего за год. В следующем году игра и дополнение будут выпущены для устройств Mac на базе Apple Silicon.

Чистая прибыль CD Projekt Group за третий квартал составила 78 миллионов злотых (приблизительно 19 миллионов долларов). Финансовый директор Петр Нелюбович (Piotr Nielubowicz) назвал квартал «очень сильным», отметив, что совокупная чистая прибыль за 2024 год приближается к четверти миллиарда злотых (около 61 миллиона долларов). При этом, по его словам, самый активный по продажам квартал ещё впереди.