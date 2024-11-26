Эта лишняя программная прослойка только мешала.

Компания 2K, издатель таких известных игр, как BioShock, Mafia и Civilization, полностью отказалась от использования своего лаунчера на ПК. Приложение удалено из всех игр компании в Steam и Epic Games Store. Также прекращена поддержка отдельного лаунчера «2K Launcher Beta» для Sid Meier’s Civilization V.

Лаунчеры используются некоторыми издателями для запуска своих игр. Однако, многие пользователи считают их неудобными из-за дополнительных проблем, которые могут возникать при запуске.

2K предупреждает о возможных сложностях, связанных с удалением лаунчера. Компания рекомендует перезапустить Steam или Epic Games Store, а в некоторых случаях — перезагрузить компьютер.

В большинстве случаев, например, с Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered, Bioshock Infinite, The Quarry и Marvel’s Midnight Suns, игры будут запускаться напрямую после нажатия кнопки «Играть». Однако, в некоторых играх, таких как Mafia Trilogy Definitive Edition и XCOM 2, лаунчер был необходим для поддержки модификаций. В этих случаях 2K обещает предоставить альтернативные способы активации модов. Отказ от промежуточного звена в виде лаунчера призван упростить запуск игр и улучшить взаимодействие с пользователями.