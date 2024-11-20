«Проходи, не задерживайся».

Разработчики из GSC Game World после череды переносов выпустили в продажу свой постапокалиптический шутер в открытом мире S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В настоящий момент онлайн проекта в Steam растёт и уже преодолел отметку 100 тысяч игроков (103 970 на момент публикации материала по данным аналитического сервиса SteamDB).

В отношении второго «Сталкера» у журналистов сложилось вполне однозначное коллективное мнение: игра увлекательная и сложная, но в чём-то устаревшая и требующая патчей. На агрегаторе рецензий OpenCritic у шутера сформировался рейтинг 77 баллов из 100 (49 рецензий). Но только 64% критиков рекомендует в неё поиграть.

На странице в Steam (доступна в Казахстане, например) пользователи оставили S.T.A.L.K.E.R. 2 свыше 1300 отзывов, рейтинг составил 75 %. Игроки хвалят проект за атмосферу, сложность и увлекательный геймплей. А вот баги и не самая хорошая оптимизация стали основными поводами для недовольства.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла на ПК (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Игра не продаётся в РФ и РБ с 2022 года, но оформленные цифровые предзаказы разработчики аннулировать не стали.