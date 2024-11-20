Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Онлайн» шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в Steam перевалил за 100 тысяч спустя несколько часов после релиза
«Проходи, не задерживайся».

Разработчики из GSC Game World после череды переносов выпустили в продажу свой постапокалиптический шутер в открытом мире S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В настоящий момент онлайн проекта в Steam растёт и уже преодолел отметку 100 тысяч игроков (103 970 на момент публикации материала по данным аналитического сервиса SteamDB).

В отношении второго «Сталкера» у журналистов сложилось вполне однозначное коллективное мнение: игра увлекательная и сложная, но в чём-то устаревшая и требующая патчей. На агрегаторе рецензий OpenCritic у шутера сформировался рейтинг 77 баллов из 100 (49 рецензий). Но только 64% критиков рекомендует в неё поиграть.

На странице в Steam (доступна в Казахстане, например) пользователи оставили S.T.A.L.K.E.R. 2 свыше 1300 отзывов, рейтинг составил 75 %. Игроки хвалят проект за атмосферу, сложность и увлекательный геймплей. А вот баги и не самая хорошая оптимизация стали основными поводами для недовольства.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла на ПК (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Игра не продаётся в РФ и РБ с 2022 года, но оформленные цифровые предзаказы разработчики аннулировать не стали.

#игры #gsc game world #stalker 2 heart of chornobyl
+
Написать комментарий (0)
Asus представила режим Turbo Game Mode для повышения игровой производительности
В Госдуме допустили возможность запрета S.T.A.L.K.E.R. 2 в России
Анонсирована Of Ash and Steel — сюжетная ролевая игра, похожая на легендарную Gothic
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
250
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
14
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
6
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
12
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
14
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

Александр
23:56
То то посольства гейропские из Киева лыжи смазали.)) Видать от бла-бла-бла обосрались.))
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил первые оценки — 77 баллов на OpenCritic и 76 на Metacritic
chi
23:56
я не сказал что паспортов не было вообще их так не требовали как сейчас, с пропиской тоже все понятно, вы видать про римскую империю тоже до сих пор не поняли , Женю Лукашенко из Иронии Судьбы вы наве...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Александр
23:52
Американские жиды не оставят своих пейсатых родственников. Ведь не зря в америке жидов больше чем в израиле. А вообще жидярам всегда надо напоминать про Моисея! Не любят они, когда им напоминают какие...
США в очередной раз единолично заблокировали принятие резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа
Vergo
23:50
Вы, вероятно, не жили в то время, и не знаете, что милиция регулярно устраивала проверку паспортного режима, а по-простому - облавы. Беспаспортных, а также не имеющих местной прописки отправляли за 10...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Твọя мамка
23:48
Кому нaxÿй хотелось играть за копов и прочий мусор? Сделайте просто нормальную музыку
Criterion Games поделилась первыми подробностями о будущем серии Need for Speed
PanzerK
23:44
У фашиста бомбануло с коммуниста... ну бывает... А вот такие пассажи вполне тянут на уголовку - "Локотское самоуправление — самое известное протогосударство на территории оккупированного СССР. Считает...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Мефодий
23:42
Да пусть едут в свои кишлаки, баранов пасут. Только пусть не забудут с собой забрать семьи и родственников которых они успели перевести.
Киргизия призывает своих граждан уехать из Украины
chi
23:41
"Прикинь да ГУЛАГ небыло рабовладельческими институтом это обычный лагерь для заключенных" он даже расшифровывается ВНЕЗАПНО как Главное Управление Лагерей, сейчас его функцию ФСИН исполняет, афтор д...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Павел Рыжов
23:37
Да-да, захватят, щас только памяти от души навалят , шину порежут вместе с ядрами и дадут прирост производительности +10-15 процентов от предыдущего поколения, и сразу захватят, дада Зато dlss есть
Поставщик систем охлаждения утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50 захватят весь рынок GPU
corsi
23:37
При их ценах, техническом оснащении и качестве - шансов ноль перед китайцами или японцами.
«АвтоВАЗ» планирует увеличить экспорт автомобилей на 50%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем