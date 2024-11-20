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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирована Of Ash and Steel — сюжетная ролевая игра, похожая на легендарную Gothic
Все сначала так говорят. А потом получается по-разному.

Издательство tinyBuild совместно с разработчиками Fire & Frost анонсировали Of Ash and Steel — средневековую экшен-RPG, похожую на классическую Gothic. По случаю анонса были представлены трейлер, скриншоты и даже страничка в Steam.

Of Ash and Steel предложит игрокам отправиться в мрачное королевство Семи, где очень много врагов, «лута» и других занятных вещей. Авторы проекта собираются должным образом угодить поклонникам ролевых игр именно старой школы. Тут, например, не будет надоевшей всем системы автолевелинга и «маркеров».

В плане развития персонажа в Of Ash and Steel разработчики готовят систему с тремя масштабными ветками — «Ремесло», «Выживание» и «Война». Игрок по мере прохождения начнёт зарабатывать очки характеристик, во время прохождения он также сможет получить пассивные усиления. А ещё тут обещают реализовать живой мир, реагирующий на поведение главного героя. У второстепенных персонажей (NPC) будет свой распорядок дня, но таким нас не удивить ещё со времён The Elder Scrolls IV: Oblivion (вышла в 2006 году).

В момент анонса авторы также рассказали кое-что о боевой системе — она позволит игроку переключаться между тремя стойками и разными видами оружия. Уникальные навыки, которые будут открываться игроку по ходу прокачки, помогут при разборке с тем или иным врагом.

Of Ash and Steel должна в 2025 году на ПК (Steam).

#игры #tinybuild #of ash and steel #fire & frost
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