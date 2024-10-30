Гейминг на Mac? Ну да, сами всегда удивляемся.

Разработчики из студии CD Projekt RED объявили, что их ролевой боевик Cyberpunk 2077 выйдет на компьютерах Mac. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании, а анонс состоялся в рамках презентации обновлённых моделей MacBook Pro и Air, про которых мы ещё сегодня поговорим.

Разумеется, на Mac выйдет полная версия игры, которая называется Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, куда входит оригинальный проект и дополнение Phantom Liberty. Версия для ноутбуков Apple будет поддерживать трассировку пути, а также технологию генерации кадров и пространственное аудио.

Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в начале 2025 года, её можно будет приобрести не только в AppStore, но и в Steam. А ещё поляки приготовили приятный, но ожидаемый бонус для нынешних владельцев Steam-копии игры — они получат версию для Mac совершенно бесплатно. На самом деле, это просто в политике Valve — продавать одну копию игры для разных платформ, если это предусмотрел разработчик.

Сама же CD Projekt RED пообещала позже опубликовать дополнительные сведения о Mac-версии Cyberpunk 2077. Заранее стоит оговориться насчёт версии для планшетов iPad и, если кто про такое вообще подумал, iPhone. Их не будет.