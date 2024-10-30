Разработчики из студии CD Projekt RED объявили, что их ролевой боевик Cyberpunk 2077 выйдет на компьютерах Mac. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании, а анонс состоялся в рамках презентации обновлённых моделей MacBook Pro и Air, про которых мы ещё сегодня поговорим.
Разумеется, на Mac выйдет полная версия игры, которая называется Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, куда входит оригинальный проект и дополнение Phantom Liberty. Версия для ноутбуков Apple будет поддерживать трассировку пути, а также технологию генерации кадров и пространственное аудио.
Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в начале 2025 года, её можно будет приобрести не только в AppStore, но и в Steam. А ещё поляки приготовили приятный, но ожидаемый бонус для нынешних владельцев Steam-копии игры — они получат версию для Mac совершенно бесплатно. На самом деле, это просто в политике Valve — продавать одну копию игры для разных платформ, если это предусмотрел разработчик.
Сама же CD Projekt RED пообещала позже опубликовать дополнительные сведения о Mac-версии Cyberpunk 2077. Заранее стоит оговориться насчёт версии для планшетов iPad и, если кто про такое вообще подумал, iPhone. Их не будет.