Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Epic Games подала в суд на Samsung и Google из-за функции Auto Blocker
Мешают, понимаешь, деньги «фармить» на Fortnite.

Компания Epic Games инициировала судебный иск против Samsung и Google, утверждая, что функция Auto Blocker препятствует конкуренции на рынке мобильных приложений.

Epic Games выступает против функции Auto Blocker, встроенной в смартфоны Samsung и другие устройства с 2023 года. Эта функция предназначена для предотвращения установки приложений из сторонних источников, не входящих в Google Play и Samsung Galaxy Store. Первоначально Auto Blocker была опциональной, но в июле 2024 года Samsung объявила, что вскоре она станет включена по умолчанию.

В прошлом месяце Epic Games запустила свой магазин приложений для мобильных устройств. Столкнувшись с препятствием в виде Auto Blocker, компания подала иск в Калифорнии, назвав действия Samsung и Google антиконкурентными и недобросовестными. Epic Games требует судебного разбирательства с участием присяжных, а также материальной и судебной защиты.

Суть претензий Epic Games:

  • Сложный процесс установки: Epic Games утверждает, что Auto Blocker заставляет пользователей проходить громоздкий 21-шаговый процесс для загрузки приложений из сторонних источников, включая многочисленные предупреждения и запросы.
  • Ограничение конкуренции: Epic Games считает, что существующие шаги для загрузки внешних приложений и без того сложны, а Auto Blocker еще больше ограничивает конкуренцию и создает монополию для Google Play и Samsung Galaxy Store.
  • Необоснованная классификация: Auto Blocker помечает Epic Games Store как программное обеспечение из неизвестного источника. Epic Games называет это ироничным, учитывая, что игра Fortnite ранее была доступна в Galaxy Store. Компания утверждает, что Samsung применяет разные стандарты к магазинам приложений и создает несправедливые условия конкуренции.

В иске Epic Games также ссылается на декабрьское решение суда по делу против Google, в котором было признано, что требование использовать Google Play в качестве платёжной системы для всех транзакций является антиконкурентным. Компания утверждает, что сотрудничество Samsung и Google в отношении Auto Blocker подрывает это решение. Samsung пока не прокомментировала иск. Однако, судя по всему, борьба за здоровую конкуренцию на рынке мобильных приложений продолжается, и компаниям придется пересмотреть свою практику, чтобы избежать подобных проблем.

#samsung #google #epic games #auto blocker
+
Написать комментарий (0)
Google заплатила $2,7 млрд за возвращение IT-гения, предсказавшего триллионный потенциал чат-ботов
Приложение NotebookLM от Google теперь умеет анализировать YouTube-видео и кратко излагать его содержание
Google вновь оштрафовали в России за отказ удалять запрещённый контент
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Чем PS5 Pro отличается от PS5 и почему подорожавшую консоль всё равно купят геймеры
6
Муки выбора видеокарты с ограниченным бюджетом для обновлённой Сounter-Strike 2
21
Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году
7
Собираем полный аналог PlayStation 5 Pro за 130 000р, для запуска эксклюзивов Sony в 4К@60 fps
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
61
Я у мамы хацкер - пишем скрипт для overclockers.ru
7
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6
Сравниваю в играх Windows 7 / 10, Chimbalix 24.4 и так называемый Linux для игр Nobara 40
23
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
96

Сейчас обсуждают

Mallory
21:19
Нет, это другая история. Умеет работать руками? Этого он тоже не умеет. Говорите сытость помещика? Я просто напоминаю что энкодер для колеса мыши стоит в розницу от 50 центов, ну хорошо, в его польз...
Сравниваю в играх Windows 7 / 10, Chimbalix 24.4 и так называемый Linux для игр Nobara 40
Waramagedon
21:18
Минусологи играют в тесты ))) детский сад...
Я у мамы хацкер - пишем скрипт для overclockers.ru
Waramagedon
21:18
Во много чего, достаточно посмотреть тесты в Ютубе, чтоб в этом убедиться.
Я у мамы хацкер - пишем скрипт для overclockers.ru
Александр Ломакин
21:17
Рассуждая о номинальных токах вы не отличаете тиристор от транзистора? Есть анекдот про ад, рай и рекламу. Интел тоже заявила о разгонном потенциале 13 и 14 серии, только они начали сыпаться. Здравый ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
Nvidia&Intel Hater
21:16
да в общем то верно
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
slikts
21:13
Установлено Windows 11 PRO 24H2. Проблем нет; да и с 23H2 не было никогда.
У Windows 11 вновь возникли проблемы с обновлениями — устройства выходят из строя
Сергей Анатолич
21:12
Великобритания возвращается в каменный век?
Великобритания полностью откажется от угольной энергетики уже в этом году
slikts
21:11
Флаг им в руки!
Великобритания полностью откажется от угольной энергетики уже в этом году
Сергей Анатолич
21:11
AS-90? Нет, ну гаубица "хорошая", производилась всего три года, а 1995 году снята с производства. Это наверное потому, что была очень удачной🤣
Министерство обороны Великобритании подтвердило поставку гаубиц AS-90 для Украины
Андрей Бочанов
21:09
"Дерьмо рашки" херачит в Хохломе всю "передовую" технику наты, перемалывая в хлам! А что производят хохломушки?
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем