Мешают, понимаешь, деньги «фармить» на Fortnite.

Компания Epic Games инициировала судебный иск против Samsung и Google, утверждая, что функция Auto Blocker препятствует конкуренции на рынке мобильных приложений.

Epic Games выступает против функции Auto Blocker, встроенной в смартфоны Samsung и другие устройства с 2023 года. Эта функция предназначена для предотвращения установки приложений из сторонних источников, не входящих в Google Play и Samsung Galaxy Store. Первоначально Auto Blocker была опциональной, но в июле 2024 года Samsung объявила, что вскоре она станет включена по умолчанию.

В прошлом месяце Epic Games запустила свой магазин приложений для мобильных устройств. Столкнувшись с препятствием в виде Auto Blocker, компания подала иск в Калифорнии, назвав действия Samsung и Google антиконкурентными и недобросовестными. Epic Games требует судебного разбирательства с участием присяжных, а также материальной и судебной защиты.

Суть претензий Epic Games:

Сложный процесс установки: Epic Games утверждает, что Auto Blocker заставляет пользователей проходить громоздкий 21-шаговый процесс для загрузки приложений из сторонних источников, включая многочисленные предупреждения и запросы.

Ограничение конкуренции: Epic Games считает, что существующие шаги для загрузки внешних приложений и без того сложны, а Auto Blocker еще больше ограничивает конкуренцию и создает монополию для Google Play и Samsung Galaxy Store.

Необоснованная классификация: Auto Blocker помечает Epic Games Store как программное обеспечение из неизвестного источника. Epic Games называет это ироничным, учитывая, что игра Fortnite ранее была доступна в Galaxy Store. Компания утверждает, что Samsung применяет разные стандарты к магазинам приложений и создает несправедливые условия конкуренции.

В иске Epic Games также ссылается на декабрьское решение суда по делу против Google, в котором было признано, что требование использовать Google Play в качестве платёжной системы для всех транзакций является антиконкурентным. Компания утверждает, что сотрудничество Samsung и Google в отношении Auto Blocker подрывает это решение. Samsung пока не прокомментировала иск. Однако, судя по всему, борьба за здоровую конкуренцию на рынке мобильных приложений продолжается, и компаниям придется пересмотреть свою практику, чтобы избежать подобных проблем.