Вот бы и сама Sony её выпустила.

Несколько дней назад пользователи Steam раскритиковали разработчиков экшена God of War Ragnarok за добавленное в игру требование привязки учётной записи PlayStation Network (PSN) для запуска, а также за проблемы с производительностью.

Моддер под ником iArtorias оперативно создал модификацию, которая устраняет необходимость в PSN-аккаунте. Для установки мода достаточно скачать последнюю версию и скопировать файлы version.dll и PsPcSdk.dll в папку с игрой. Если ошибка с запросом авторизации всё ещё возникает, следует удалить файл C:\Users[Имя пользователя]\Saved Games\God of War Ragnarök[AccountID]\userpreferences. При первом запуске игры необходимо нажать кнопку «Нет» в окне запроса привязки Steam-аккаунта. В некоторых случаях помогает блокировка файла GoWR.exe в брандмауэре.

Разработчики ПК-версии God of War Ragnarok, студия Jetpack Interactive, выпустили второй патч, который исправляет работу технологии NVIDIA DLSS Frame Generation.

Список изменений:

Исправлена ошибка, из-за которой NVIDIA DLSS Frame Generation не инициализировалась должным образом.

Исправлена ошибка, из-за которой NVIDIA Reflex отображался как отключённый в интерфейсе при включении Frame Generation.

Исправлены некоторые временные маркеры NVIDIA Reflex.

Исправлена ошибка, из-за которой в настройках звука не отображался объёмный звук.

Исправлена ошибка, из-за которой при объёмном звуке применялось стереофоническое микширование, в результате чего некоторые звуки были слишком тихими или громкими.

Исправлена ошибка, из-за которой значки контроллера в интерфейсе были размытыми.

Исправлена ошибка, из-за которой управление не работало во время QTE-событий, если функции «Взаимодействие» и «Уклонение» были поменяны местами, а Steam Input был включён.

Исправлена ошибка на Steam Deck, из-за которой неназначенная кнопка блокировала прохождение обучения.

Снято ограничение на запуск игры для видеокарт с менее чем 6 Гбайт видеопамяти.

Очевидно, что разработчики продолжат выпускать патчи для улучшения оптимизации God of War Ragnarok и повышения интереса к проекту.