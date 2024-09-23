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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Valve представила новый визуальный редактор описаний игр в Steam
С очень удобным предпросмотром.

Компания Valve выпустила обновление для Steamworks, включающее полностью переработанный редактор описаний игр. Новый инструмент позволяет разработчикам видеть, как описание будет выглядеть на странице игры в магазине непосредственно во время редактирования.

Редактор, доступный по умолчанию во вкладке «Описание», избавляет от необходимости постоянно переключаться в режим предпросмотра. Разработчики могут добавлять, заменять и удалять изображения, а также форматировать текст, наблюдая за изменениями в реальном времени.

Новая функция поддерживает копирование и вставку текста из Microsoft Word и Google Docs с сохранением форматирования (маркированные списки, заголовки, курсив и т. д.). Изображения также можно вставлять напрямую или перетаскивать из папки на компьютере. Все загруженные файлы хранятся в обновлённом разделе, который стал более удобным для навигации.

Среди прочих улучшений: проверка правописания, поддержка привычных сочетаний клавиш (например, Ctrl+B для жирного шрифта), функции отмены/повтора действий (Ctrl+Z/Ctrl+Y) и автоматическое форматирование (например, создание маркированного списка с помощью "* ").

Визуальный редактор доступен не только для описаний игр, но и для специальных объявлений и описания наград.

Valve отмечает, что старый редактор BBCode по-прежнему доступен, но не рекомендует его использовать, поскольку он не оптимизирован для удобства чтения в новом интерфейсе. Компания также объяснила происхождение названия "BBCode": этот язык разметки был заимствован с "Bulletin Board" (досок объявлений), предшественников современных форумов, и использовался внутри Valve еще в конце 90-х годов.

#steam #valve #редактор
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