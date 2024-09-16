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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Diablo 4 принесла своим создателям более $1 миллиарда дохода
Видимо, комплекты брони за 28 долларов действительно покупают. StarCraft 3 можно не ждать.

Игра Diablo IV стала настоящим финансовым триумфом для компании Blizzard, принеся ей более миллиарда долларов дохода. Примечательно, что значительную часть этой суммы — более 150 миллионов долларов — составляют поступления от микротранзакций, то есть покупок виртуальных предметов внутри игры.

Эта информация стала достоянием общественности благодаря случайной публикации Харрисона Фроешке, руководителя отдела монетизации Diablo IV, в его профиле на LinkedIn. Фроешке неосторожно раскрыл финансовые показатели игры, сообщив, что лично руководил разработкой стратегии монетизации, включая ценообразование, формирование наборов предложений и персональных скидок.

Хотя профиль Фроешке был оперативно удален, порталу GamePressure удалось сохранить скриншот публикации. Таким образом, несмотря на отсутствие официальных комментариев от Blizzard, факт впечатляющего успеха Diablo IV в части микротранзакций стал очевиден.

Стоит отметить, что ранее Blizzard уже сообщала о высоких продажах Diablo IV. В первую неделю после релиза в июне игра заработала более 666 миллионов долларов, преимущественно за счет предварительных заказов.

Однако коммерческий успех игры сопровождался и критикой со стороны игроков. Многие выразили недовольство высокими ценами на виртуальные предметы, в частности, на комплекты брони стоимостью 28 долларов и набор для верховой езды «Суд отца» за 65 долларов.

Тем не менее, высокие показатели дохода от микротранзакций свидетельствуют о том, что значительная часть игроков готова платить за косметические улучшения в Diablo IV, несмотря на цены. Игра стала самой продаваемой в истории Blizzard, и компания, вероятно, продолжит активно развивать систему микротранзакций в будущем.

#игры #blizzard #diablo iv
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