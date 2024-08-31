А ещё улучшит производительность и добавит переработанный «сплитскрин».

На выставке PAX West глава студии Larian Свен Винке объявил о скором выходе седьмого патча для Baldur's Gate III. Обновление, которое станет последним крупным перед появлением официальной поддержки модов, увидит свет уже на следующей неделе.

Работа над патчем оказалась настолько кропотливой, что разработчикам даже пришлось прибегнуть к помощи фанатов. В июле стартовало закрытое бета-тестирование обновления с участием игроков, а до этого проходил альфа-тест для создателей модификаций.

Помимо исправлений и улучшений, седьмой патч добавит в игру новые концовки для злых персонажей, переработанный режим разделения экрана, улучшения для уровня сложности «Доблесть» и многое другое. Также разработчики обещают повысить производительность игры на всех платформах.

Однако главным нововведением, безусловно, станет поддержка модификаций. Larian подтвердила, что пользовательский контент будет кроссплатформенным, что является весьма нетривиальной задачей с технической точки зрения. Сначала поддержка модов появится на ПК, а позднее – и на консолях.

Baldur's Gate 3 вышла в раннем доступе в октябре 2020 года и с тех пор получила всеобщее признание, собрав впечатляющую коллекцию наград. Среди них: звание «Игра года» на The Game Awards 2023, «Лучшая RPG» на DICE Awards и BAFTA Games Awards, а также награды за лучшую повествовательную составляющую и художественный стиль.

Проект получил высочайшие оценки критиков и игроков, которые отмечают её увлекательный сюжет, проработанных персонажей, свободу выбора и грандиозный размах всего действа. Будем ждать новые проекты от Larian Studios — и перепроходить Baldur’s Gate 3.