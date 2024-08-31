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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
EmuDeck Machine: мини-ПК в стиле Dreamcast для ретрогейминга на базе SteamOS 3
Деньги на это устройство собирают через краудфандинг.

На площадке Indieogogo стартовал сбор средств на необычный мини-ПК EmuDeck Machine, выполненный в стилистике легендарной консоли Sega Dreamcast. Новинка, разработанная компанией Bazzite, предназначена для запуска ретроигр и современных проектов.

Внешне EmuDeck Machine напоминает увеличенную копию Dreamcast без оптического привода. На передней панели расположены четыре порта USB Type-A (два USB 2.0 и два USB 3.0), а также кнопки включения и перезагрузки.

Проект EmuDeck Machine разрабатывается при участии dragoonDorise — одного из создателей EmuDeck, популярного интерфейса для установки и настройки эмуляторов на Steam Deck и других портативных консолях.

EmuDeck Machine будет выпускаться в двух конфигурациях: EM1 и EM2.

Технические характеристики EmuDeck EM1 выглядят следующим образом:

  • Операционная система: Bazzite (на базе SteamOS 3 и Fedora Linux)
  • Процессор: Intel N97; 4 ядра, 4 потока, Alder Lake-N
  • Графика: Intel UHD Graphics 730
  • Оперативная память: 16 Гбайт DDR5-4800
  • Накопитель: 512 Гбайт NVMe (поколение не уточняется)
  • Передняя панель: 2xUSB 3.0 Type-A, 2xUSB 2.0 Type-A
  • Контроллер (в некоторых комплектациях): GameSir Nova Lite Wireless (с адаптером)
  • Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 5

А вот технические характеристики более продвинутой EmuDeck EM2:

  • Операционная система: Bazzite (на базе SteamOS 3 и Fedora Linux)
  • Процессор: AMD Ryzen 5 8600G; 6 ядер, 12 потоков, Zen 4
  • Графика: AMD Radeon 760M
  • Оперативная память: 16 Гбайт DDR5-6000
  • Накопитель: 512 ГБ NVMe (поколение не уточняется)
  • Передняя панель: 2xUSB 3.0 Type-A, 2xUSB 2.0 Type-A
  • Контроллер (в некоторых комплектациях): GameSir Nova Lite Wireless (с адаптером)
  • Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6

Базовая модель EM1, построенная на процессоре Intel N97, рассчитана на эмуляцию игр для консолей вплоть до PS2 и Wii. Более мощная версия EM2 с AMD Ryzen 5 8600G сможет справляться с эмуляцией проектов для Switch, Xbox 360 и PS3, а также запускать современные игры для ПК.

На разработку EmuDeck Machine создатели планируют собрать 62 900 tdhj. На момент публикации материала уже удалось привлечь более 17 400 евро. Если кампания по сбору средств пройдёт успешно, отгрузка первых устройств начнётся уже в декабре.

Стоимость EmuDeck Machine EM1 по предзаказу составляет 331 доллар, версии EM2 – 675 долларов.

#valve #linux #консоли #emudeck #emudeck machine em1 #emudeck machine em2 #steamos 3
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