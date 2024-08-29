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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ждём Шрека и СиДжея: «морозный выживач» Frostpunk 2 получит редактор модов FrostKit уже на релизе
Разработчики кое-что рассказали о данном наборе инструментов.

Разработчики из 11 bit studios, которые прямо сейчас заканчивают работу над Frostpunk 2, заранее позаботились о талантливых мододелах, анонсировав специальный набор инструментов FrostKit. Авторы дали понять, что он будет доступен для изучения уже в день релиза игры.

FrostKit разрабатывался в тесном сотрудничестве с площадкой для размещения модов mod.io. Данный набор инструментов предоставит пользователям возможность «потрошить» и видоизменять практически все ключевые элементы стратегии: карты, сценарии, объекты и многое другое. В настоящий момент проходит тестирование FrostKit в режиме «беты». Вполне вероятно, что до выхода «морозного градостроя» он получит важные правки и изменения в интерфейсе. Наконец, перед самим запуском инструментария его дадут пощупать известным мододелам — для проверки на прочность, так сказать.

Технический директор студии 11 bit studios, господин Шимон Яблоньский, рассказал, что преданное сообщество Frostpunk просило добавить разработчиков инструмент для создания модов ещё для первой части. Но реализовать данную «фичу» вовремя не успели (точнее, вовсе не смогли) из-за технических ограничений движка Liquid. Так вот, в отношении Unreal Engine 5, на которой работает Frostpunk 2, подобных ограничений нет.

Напомним, Frostpunk 2 поступит в продажу 20 сентября текущего года на ПК (Steam, EGS и GOG). Заявлена поддержка русского языка. Проект предложит любителям беспощадного выживания на морозе построить Город в масштабе (по сравнению с первой частью, вестимо). Игрокам разрешат создавать целые районы: индустриальный, научный и так далее. А ещё тут будет Совет, враждующие фракции и технологии, которые станут менять облик Города.

«Действие игры происходит через 30 лет после апокалиптической метели, которая затронула мир Frostpunk. Земля всё ещё страдает от нескончаемых морозов и сурового ледяного климата. Вам предстоит сыграть за лидера разрастающегося мегаполиса, которому нужны ресурсы, а внутренние конфликты становятся частью неизбежной реальности. Вам предстоит принимать решения о будущем вашего Города и иметь дело с их последствиями», — гласит официальное описание проекта.

А ещё тут наверняка будет детский труд, как в первой части. Но мы такое решительно осуждаем, пусть и даже в контексте творческого произведения.

#игры #11 bit studios #моды #frostpunk 2 #симулятор выживания #редактор модов #frostkit
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