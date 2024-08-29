Скорее всего, для самой игры он тоже написал саундтрек.

Если вы во времена Dragon Age: Origins и Dragon Age 2 зачитывались литературой по этой вселенной, то вот вам ещё новый вид сопутствующего контента — аудиосериал Dragon Age: Vows and Vengeance. Именно его дебют состоялся сегодня, 29 августа, в YouTube. Скорее всего, неравнодушные пользователи потом «перезальют» это добро в VK Видео, просто подождать немного надо.

Всего запланировано восемь эпизодов, сам аудиосериал считается приквелом грядущей Dragon Age: The Veilguard — то есть, его события происходят до начала сюжета игры. Продолжительность выпущенного сегодня первого эпизода составляет 47 минут, в титрах прописано, что саундтрек для этого произведения писал сам Ханс Циммер. А помогал знаменитому композитору Лорн Бэлф.

Вы будете удивлены, но первым пользователям записанное аудиопроизведение понравилось: слушатели особым образом отметили убедительную игру актёров и профессиональное сведение звука. Дебютный эпизод рассказывает историю ограбления в Тевинтере — причём, там уже успели «засветиться» несколько известных для игровой серии персонажей.

Фанаты уже сейчас предполагают, что участие Циммера в написании саундтрека для аудиосериала означает, что он также написал свои композиции и для самой Dragon Age: The Veilguard. Разработчики из компании BioWare не стали пока это никак комментировать, но ранее композитор третьей части (которая Dragon Age: Inquisition) заявлял, что его заменили на «мистера Циммера». Композитор и ранее сотрудничал с разработчиками видеоигр — вы должны прекрасно помнить заглавную тему из Crysis 2, например.