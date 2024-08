Права на ошибку у создателей Heroes of Might & Magic: Olden Era попросту нет.

С момента анонса новой части «Героев Меча и Магии» прошла уже неделя, разработчики за это время опубликовали некоторые подробности об игре, а на днях и вовсе провели стрим с ответами на вопросы от неравнодушных пользователей. Как вы знаете, фанаты сериала привыкли рассматривать каждый новый проект под микроскопом, и заслужить их доверие с уважением будет очень сложно. Фанаты третьей части — данная категория людей давно стала мемом, это понимают и сотрудники студии Unfrozen.

Далее по тексту все картинки кликабельные.

Вот что удалось выяснить с последней трансляции. Игра находится в разработке уже почти четыре года. Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era провели большое количество интервью (около 20) с киберспортсменами, фанатами «Героев» и стримерами. Собиралась нужная информация о предпочтениях фанатов и ожиданиях в отношении новой части.

Если говорить про саму команду Unfrozen Studio, то она состоит из знающих и понимающих людей: там есть разработчики Disciples III, League of Legends и World of Warcraft. Разумеется, все они являются фанатами серии Heroes of Might & Magic.

В процессе создания Olen Era очень много внимания уделяется генератору карт. Авторы поставили перед собой сложную задачу — найти баланс между увлекательностью партии для всех её участников и построением равных условий в начале матча.

Прямо сейчас ведётся проработка разных вариантов для совершения одновременных ходов и других опций, которые бы сократили время игровых сессий в мультиплеере. Старожилы, у вас ведь тоже сохранились воспоминания о той самой партии с друзьями в третьих «Героях», которую вы так и не закончили? Так вот, создатели Olden Era хотят, чтобы такого не было в их игре. Сам редактор карт получит множество знакомых элементов, которые вы помните по «трёшке».

В мультиплеер добавят таймер хода — как в спортивных шахматах. Это должно ускорить игровые сессии. Для каждого игрового режима будет создан отдельный рейтинг. Особого внимания уже сейчас заслуживает так называемая «Арена» — аналог режима из некоторых ККИ. В рейтинговых режимах игрок сам сможет выбрать замки и героя, а также запретить другому игроку использовать наиболее «имбовые» варианты. А ещё в Olden Era реализуют новую систему магии, не привязанную к стихиям. Герои смогут получать заклинания не только в гильдии магов.

Для героев (то есть, персонажей, а не самой игры) реализуют систему поднавыков, подсмотренную из пятой части Heroes of Might & Magic. Разработчики обещают сделать её более простой и понятной новичкам. В HoMM V без того самого Skill Wheel было сложно на начальных этапах определить, какой навык стоит брать для своего героя.

Представители Unfrozen Studio также гарантируют, что творчески настроенным игрокам будет где проявить свои таланты. Для стратегии реализуют удобный доступ к редактору карт и шаблонов. Создание пользовательских модификаций станет всяческим образом поощряться. Например, даже если вы не сильно разбираетесь в программировании, вам всё равно предоставят возможность создать своего юнита.

Unfrozen Studio клятвенно заверила, что находится в тесном контакте с фанатами и разбирающимися в серии «старожилами». Достойные внимания замечания непременно учтутся, поэтому для Heroes of Might & Magic: Olden Era и был выбран вариант распространения с ранним доступом.

Сначала Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет на ПК (Steam), в случае успешного старта игры её авторы рассмотрят варианты с расширением платформенной географии. Страничка с проектом в сервисе Valve находится по этой ссылке. Там же можно убедиться, что новые «Герои» получат текстовый перевод на русский язык. Пожелаем разработчикам удачи и терпения — всё это им пригодится.