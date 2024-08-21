Такого в данной серии ещё не было, но конкуренты уже попробовали. И получилось не очень.

Создавать исторические и псевдоисторические глобальные стратегии на протяжении десятилетий — занятие, откровенно говоря, рутинное. Основы игрового процесса в играх данного жанра были заложены ещё в самом начале 1990-х, и с тех пор изменилась разве что техническая сторона, а также в некоторой степени менялись игровые правила. Жонглировать с сеттингом тоже затруднительно: если речь идёт об исторической/псевдоисторической 4X-стратегии, то все цивилизации возвращаются в новые проекты из раза в раз, а также мало чем фундаментально отличаются от своих предшественников из предыдущих игр серии.

Поскольку самой знаменитой 4X-стратегической серией является Sid Meier’s Civilization, то именно она вобрала в себя все плюсы и минусы жанра. Чтобы решать задачу и «освежать» игровой процесс, разработчики подсматривают идеи у своих конкурентов. В частности, одним из главных нововведений Sid Meier’s Civilization VII по сравнению со всеми предыдущими частями серии станет тот факт, что мы не будем играть за одну и ту же цивилизацию на протяжении веков и тысячелетий.

Реализована система будет частично по принципу 4X-стратегии Humankind от Amplitude Studios. Начинать путешествие мы будем с исторического прообраза нашей цивилизации, которая затем будет меняться по мере продвижения по эпохам, превращаясь в конечном счёте в некий современный вариант государства. Лидером цивилизации при этом может быть любой из представленных в игре, так что, условно говоря, Октавиана Августа вполне можно заставить руководить Древним Египтом. По мере научного и культурного развития наша цивилизация будет наследовать от своей различные заработанные бонусы, которые могут как сочетаться, так и противоречить запланированному стилю игры, так что развивать цивилизацию следует разумно.

В целом изменений, оправдывающих новый порядковый номер у следующей игры культовой серии, хватает. Здесь и улучшенная система развития городов, и переработанные системы достижения разных типов побед, и система развития лидера нашего государства, и новая система политических кризисов, которая, по сути, заменит такой замедлитель развития, как варваров, и наконец-то реализованная возможность перемещаться по рекам. В общем, захочешь оправдать выход новой части серии, и не так выкрутишься, а основным посылом разработчиков явно можно назвать стремление к абсолютной псевдоисторичности и кастомизации.

Чего многие могут не оценить, так это вновь излишне «мультяшного» графического стиля, за что в своё время сильно поплатилась шестая номерная часть серии. В любом случае, даже после выхода, назначенного на 11 февраля следующего года, Civilization VII ещё не будет считаться полноценной игрой: традиция франшизы такова, что после релиза следует подождать несколько лет, прежде чем выйдут все дополнения.

В России новинка официально доступна не будет, поскольку Take-Two Interactive и, как следствие, 2K Games ушли с отечественного рынка в рамках присоединения к незаконным рестрикциям, поэтому ответ на нежелание продавать игру может быть только один: доставать её там, где всегда 100-процентные скидки. Из принципа.