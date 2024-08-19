Сам сервис комиссии не берёт, а вот банк — другое дело.

Игровой сервис VK Play объявили о запуске функции для пополнения кошелька цифрового магазина Valve — всё верно, VK через себя разрешил пополнять кошелёк Steam. С помощью данной услуги игроки смогут пополнить счёт российского, азербайджанского, белорусского, таджикистанского, туркменистанского, узбекистанского, армянского, казахстанского, кыргызского и молдавского аккаунтов Steam.

Также сразу стало известно, что работает данная функция с привлечением сервиса онлайн-платежей Ckassa. Более того, сам VK Play не берёт за пополнение комиссию. А вот уже при переводе пользователь теряет от 7 до 12 % от уплаченной суммы в зависимости от колебания курса валют в течение дня.

Для пополнения кошелька Steam сгодится только карта российского банка, деньги поступят в течение 15 минут. Сначала на учётную запись приходят деньги в долларах, при этом Steam мгновенно их конвертирует в валюту региона аккаунта. То есть, если у вас, например, аккаунт переведён на Казахстан, то деньги на счету вы, разумеется, увидите в тенге.

«Достаточно нескольких кликов, чтобы приблизиться к играм, о которых мечтали. Безопасное пополнение вашего баланса доступно для владельцев российских рублёвых карт, и вы можете это сделать прямо сейчас через VK Play», — такие слова содержатся в пресс-релизе VK Play.