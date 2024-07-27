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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Доходы разработчиков игр в «Одноклассниках» взлетели на 62%
Проекты там простые: «три в ряд», «фермы» и другие. К шахматам вопросов нет.

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги работы игровой платформы за первое полугодие 2024 года. Ключевым драйвером роста стала реклама внутри игр: доходы ОК и разработчиков от этого формата выросли на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В топе игровых жанров по времени, провед`нному пользователями, лидируют «три в ряд», казуальные игры, симуляторы фермы, настольные игры (шахматы, нарды), приключения. Как отмечают в компании, все больше пользователей ежедневно увеличивают время, которое они проводят на игровой платформе. Сейчас 42% пользователей десктопной версии ОК играют хотя бы раз в день.

Общий доход разработчиков игр на платформе «Одноклассников» за первые шесть месяцев 2024 года составил 1,6 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Эта сумма включает доходы от рекламы и внутриигровых покупок.

Рост доходов от рекламы в ОК связывают с развитием формата sticky-баннеров — рекламных объявлений, расположение которых может настраивать разработчик. Для интеграции этого формата достаточно реализовать подбор и показ рекламы с помощью SDK и выбрать место для баннера, все остальные задачи берет на себя платформа. Проведенные ОК тесты показали, что реклама в играх не снижает доходы от внутриигровых покупок. Благодаря этому разработчики стали активнее использовать рекламные форматы в своих играх.

В ОК также продолжают развивать систему внутриигровых покупок по модели revenue share. В 2023 году компания работала над перераспределением аудитории, продвижением игр и привлечением новых разработчиков. Позитивное влияние на доходы оказал и переход аудитории с десктопной на мобильную платформу.

#игры #социальные сети #российское по #одноклассники
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