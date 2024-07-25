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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 предсказуемо опять отложили — на этот раз до 20 ноября
А ведь кто-то обещал, что предыдущий перенос последний.

Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то, как GSC Game World пытается выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 в релиз. И если смотреть на огонь и воду — это больше вопрос услады своего взора, то вот наблюдение за судьбой «Сталкера 2» больше напоминает реалити-шоу с элементами комедии (ну, или комедию с элементами реалити-шоу, кому как больше нравится).

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Недавно GSC Game World, ныне обитающая, по известным причинам, в Чехии, пообещала, что предыдущий перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 на 5 сентября был окончательным. Но, как вы уже поняли по заголовку данного материала, сдержать слово разработчикам опять не удалось: выход проекта сегодня перенесли на 20 ноября.

Примечательно, что сами девелоперы уже тоже относятся к ситуации с юмором (хотя должны относиться со стыдом), и назвали сопутствующий объявлению об очередном переносе выхода игры трейлер заголовком «Серьёзно, опять?».

Не будем пока делать выводов, ведь вполне возможно, что проект получится как минимум неплохим. Это уже будет большим достижением. В любом случае, в России он официально продаваться не будет, а это значит, что ценители франшизы смогут «приобрести» его на известных ресурсах.

#s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
5
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«Замаслинили!»: свежий трейлер игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в начале осени 2024 года — официально
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no_fate
16:10
После того, как Чернобыль превратился в Чорнобуль, стало понятно, что без внедрения пидерской повестки игра не выйдет. Поэтому ждать тут нечего, помянем.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 предсказуемо опять отложили — на этот раз до 20 ноября
pOdOnOg
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corsi
16:00
Слабо как-то, всего-то на 2.5 месяца.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 предсказуемо опять отложили — на этот раз до 20 ноября
E. S.
15:58
Ох уже эти убогие счетоводы и контролеры тестеров...
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Nvidia&Intel Hater
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Bearcub
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Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 предсказуемо опять отложили — на этот раз до 20 ноября
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15:49
хорошо бать, только за пенным мне газани сперва и фисташек не забудь
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