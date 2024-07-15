В 2021 году в компании трудилось всего 336 человек, что очень мало на фоне конкурентов.

Несмотря на влияние, оказываемое на геймдев, компания Valve до сих пор может похвастаться достаточно скромным штатом сотрудников. Это подтверждают документы, обнаруженные в ходе судебного спора между Wolfire и Valve, где раскрывается численность специалистов компании по годам и отделам.

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Так, в далёком 2003 году в Valve трудилосьь всего 78 человек. Речь тогда шла о пяти управляющих, 57 разработчиках видеоигр и 16 специалистах по обслуживанию цифровой площадки Steam. Суммарно они заработали чуть более $5 млн — это мы про зарплаты, разумеется. К 2021 году штат компании вырос до 336 человек, а фонд оплаты труда составил почти $340 млн. Наибольший прирост наблюдался в отделе разработки видеоигр (181 сотрудник) и Steam (79 сотрудников). Появился и совершенно новый отдел — разработки железа (41 сотрудник). Благодаря последнему мир увидел портативную консоль Steam Deck и не только.

Чтобы понять, насколько Valve действительно является небольшой компанией на фоне конкурентов, нужно привести сравнения. В той же Microsoft Gaming работает около 20 100 человек, в Ubisoft — 19 100, а в Electronic Arts — почти 13 700. Даже студии исключительно игровой направленности, такие как Larian (470 сотрудников) и Naughty Dog (более 400), превосходят Valve по численности. Что уж говорить о гигантах индустрии — Sony Interactive Entertainment (12 700 сотрудников).

Парадоксально, но именно компактность Valve стала одним из пунктов обвинения со стороны Wolfire. Компания утверждала, что Valve, занимая доминирующее положение на рынке, забирает себе несоразмерно большую долю прибыли, которая ей не нужна для развития. Ведь её годовая прибыль составляла порядка $15 млн на каждого сотрудника.