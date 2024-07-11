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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Игры «похудеют» на 70%: AMD представила революционную технологию сжатия
Главное, чтобы разработчики массово брали её на вооружение.

Проблема нехватки дискового пространства для игр, кажется, решена: компания AMD представила технологию NTBC (Neural Texture Block Compression), способную радикально сократить «вес» игровых проектов.

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NTBC использует нейросети для сжатия текстур, сохраняя при этом приемлемое качество изображения и не влияя на производительность.

Впечатляющие результаты: размер игры может быть уменьшен на 70%. К примеру, «прожорливая» Call of Duty, требующая сегодня порядка 150 Гбайт, после обработки NTBC «похудеет» до 45 Гбайт.

В чём инновационность? Размеры современных игр неумолимо растут, и существующие алгоритмы сжатия уже не справляются с тысячами 4K-текстур. NTBC частично совместима с форматами Block Compression (BC), но использует более совершенный подход, основанный на нейросетях.

Создатели технологии отмечают, что NTBC предлагает гибкость в настройках: пользователи смогут выбирать между агрессивным сжатием (максимальное уменьшение размера файла, но возможно небольшое снижение качества) и консервативным (минимальные потери качества).

Когда ждать? AMD пока не раскрывает сроки внедрения NTBC. Однако потребность в подобном решении очевидна уже сейчас: игры занимают сотни гигабайт, а сжатие текстур может высвободить драгоценные ресурсы видеопамяти.

Остаётся открытым вопрос: станет ли NTBC новой индустриальной нормой или так и останется перспективным экспериментом?

#amd #технологии #текстуры #amd ntbc #технологии сжатия
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