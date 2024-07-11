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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Рынок игр в России вырос на 18 % — помогли «Мир танков» и тому подобные проекты
Обеспечить рост после провального 2022-го — не такая уж сложная задача.

Совокупная выручка 50 крупнейших российских компаний-разработчиков видеоигр по итогам 2023 года увеличилась на 18%, достигнув 45,4 млрд рублей. Такие данные приводит компания Smart Ranking в своём исследовании. Для сравнения: в 2022 году объем рынка составлял 38,55 млрд рублей.

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Уход зарубежных игроков в 2022 году, по мнению экспертов Astrum, создал нишу для отечественных разработчиков. Сложности с оплатой в зарубежных магазинах подтолкнули российских пользователей к отечественным платформам. Дополнительным драйвером роста послужила государственная поддержка отрасли: ряд крупных проектов, таких как «Смута» и «Спарта», получили финансирование, в том числе от Института развития интернета.

Аналитики Smart Ranking связывают позитивную динамику с несколькими факторами. Прежде всего, сказывается эффект низкой базы 2022 года, когда многие компании свернули деятельность в России. Кроме того, наблюдается стабильный спрос на видеоигры, а также растёт интерес инвесторов и государства к этой индустрии.

Лидером по объёму выручки в 2023 году стала компания Lesta Games, известная поддержкой «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz в России и Беларуси. Её выручка выросла на 60%, достигнув 19,1 млрд рублей. На втором месте с доходом 10 млрд рублей (+10%) расположилась компания Astrum Entertainment — издатель шутера Atomic Heart и ряда многопользовательских онлайн-игр. Замыкает тройку лидеров разработчик и дистрибьютор игр Innova (Lineage II, Blade & Soul, Ragnarok) с выручкой 2,8 млрд рублей (+47%).

Наибольшую динамику продемонстрировал сегмент консольных игр — плюс 43,61%. Однако в абсолютном выражении он пока незначителен и составляет всего 598 млн рублей. Более половины рынка (77,6%) приходится на игры для ПК — 35,2 млрд рублей.

Операционный директор «Мира танков» (Lesta Games) Борис Синицкий отмечает, что в сложные времена люди склонны выбирать простые и доступные виды развлечений. Видеоигры — один из них. «Западные санкции ограничили доступ нашей аудитории к зарубежному контенту: фильмам, сериалам, играм, — комментирует Синицкий. — Санкции ударили и по рынку видеоигр, сделав их менее доступными. Поэтому наш рынок растет».

Стоит отметить, что из 50 крупнейших компаний 17 показали падение выручки по сравнению с 2022 годом. Разброс значительный — от 2% до 97%. Абсолютным лидером по росту выручки — на 127%, до 616,6 млн рублей — стала волгоградская студия «Кефир», известная мобильными играми Last Day on Earth и Frostborn.

#игры #российское по #сделано в рф #мир танков
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Nvidia Hater
14:08
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14:06
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Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
]+[
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Nvidia Hater
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Nvidia Hater
14:03
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Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
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