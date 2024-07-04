Помните такую игру?

Авторы глобального мода RealRTCW для культового шутера Return to Castle Wolfenstein выпустили масштабное обновление, над которым работали около двух лет. В 2022 году этот мод вошел в топ-10 лучших фанатских работ по версии читателей ModDB. Предыдущий крупный патч был выпущен в августе 2022 года.

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В игру добавлены новые виды оружия, такие как винтовка с глушителем De Lisle Carbine, полуавтоматическая винтовка M1941 и скорострельный дробовик Auto-5. Также появились метательные ножи, которые можно носить до десяти штук в инвентаре.

Значительные изменения коснулись анимации: 90% видов оружия получили новые анимации, включая отдельные анимации перезарядки для пустого и непустого магазина. Одним из ключевых нововведений стала новая просторная карта — штаб-квартира OSA на Мальте. Пользователи будут попадать в неё после каждой главы, где смогут выбирать снаряжение, изучать архивы, посещать музей, опробовать новое оружие, общаться с NPC, выполнять второстепенные квесты и находить секреты.

Также были обновлены существующие карты, такие как битва с Олариком, оружейный завод Кугельштадта, битва с Убер-солдатом и обучающий уровень. В битве с Олариком введено ограничение на зону сражения, оружейный завод Кугельштадта теперь включает секреты из Xbox-версии игры, а битва с Убер-солдатом полностью переделана с уменьшением радиуса действия Орудия Тесла.

Система автосохранений теперь работает параллельно с ручными сохранениями. Введены необязательные геймплейные модификаторы, такие как регенерация здоровья, реалистичное движение и реалистичная баллистика. Эти модификаторы позволяют настроить игровой процесс под свои предпочтения, делая его более реалистичным и сложным.

Ранняя версия RealRTCW стала доступна на ModDB в 2016 году, а финальная — в октябре 2020 года, в Steam, где она распространяется бесплатно. Создатели мода не только преобразили графику и расширили арсенал, но и добавили поддержку современных ОС, широкоформатных разрешений, звукового движка OpenAL и «Мастерской Steam». Мод получил более 1,3 тыс. отзывов на площадке Valve, с рейтингом 96%.

В будущем разработчики планируют улучшить анимации и модели в кооперативном режиме, а также карты Village1 и Forest and Dark.