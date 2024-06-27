Стартовало открытое бета-тестирование.

Valve наконец представила новую функцию записи игр в приложении Steam после шести месяцев подготовки, объявив о начале открытого бета-тестирования. Новая система записи и публикации видео с игровым процессом в Steam позволит игрокам сохранять свои лучшие моменты и записывать целые кампании по прохождению того или иного проекта. Сами ролики могут сохраняться на выбранном диске без перерывов (правда, с учётом ограничений по длительности и месту), а пользователи также смогут управлять процессом вручную.

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Функция доступна во всех играх через оверлей Steam и практически не влияет на производительность системы, поскольку видеокарты Nvidia и AMD берут обработку на себя. В случае использования других GPU процессор централизованно используется для записи, а это уже может оказать влияние на производительность.

Особенности новой функции:

полную совместимость со Steam Deck;

возможность сохранения видео в формате MP4;

возможность редактирования видео в разделе «Записи и скриншоты» через инструменты Steam;

возможность отправки ролика друзьям, публикации в соцсетях или передачи с Steam Deck на другое устройство;

появление временной шкалы Steam для удобства ориентации в записанных моментах;

улучшенная поддержка временной шкалы в некоторых играх (например, Dota 2 и Counter-Strike 2 в начале бета-тестирования), что позволяет записывать не только геймплей, но и информировать Steam о важных событиях.

Valve заверяет, что функция записи игр захватывает только игровой процесс в клиенте Steam, исключая рабочий стол и другие программы. Однако есть возможность настройки аудиоканалов для записи звука из голосовых чатов.

Бета-версия функции доступна всем пользователям в разделе настроек Steam. Для участия нужно выбрать опцию бета-тестирования в разделе «Интерфейс» под разделом настройки.