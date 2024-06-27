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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Valve представила функцию записи игрового процесса в Steam, которая работает даже на Steam Deck
Стартовало открытое бета-тестирование.

Valve наконец представила новую функцию записи игр в приложении Steam после шести месяцев подготовки, объявив о начале открытого бета-тестирования. Новая система записи и публикации видео с игровым процессом в Steam позволит игрокам сохранять свои лучшие моменты и записывать целые кампании по прохождению того или иного проекта. Сами ролики могут сохраняться на выбранном диске без перерывов (правда, с учётом ограничений по длительности и месту), а пользователи также смогут управлять процессом вручную.

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Функция доступна во всех играх через оверлей Steam и практически не влияет на производительность системы, поскольку видеокарты Nvidia и AMD берут обработку на себя. В случае использования других GPU процессор централизованно используется для записи, а это уже может оказать влияние на производительность.

Особенности новой функции:

  • полную совместимость со Steam Deck;
  • возможность сохранения видео в формате MP4;
  • возможность редактирования видео в разделе «Записи и скриншоты» через инструменты Steam;
  • возможность отправки ролика друзьям, публикации в соцсетях или передачи с Steam Deck на другое устройство;
  • появление временной шкалы Steam для удобства ориентации в записанных моментах;
  • улучшенная поддержка временной шкалы в некоторых играх (например, Dota 2 и Counter-Strike 2 в начале бета-тестирования), что позволяет записывать не только геймплей, но и информировать Steam о важных событиях.

Valve заверяет, что функция записи игр захватывает только игровой процесс в клиенте Steam, исключая рабочий стол и другие программы. Однако есть возможность настройки аудиоканалов для записи звука из голосовых чатов.

Бета-версия функции доступна всем пользователям в разделе настроек Steam. Для участия нужно выбрать опцию бета-тестирования в разделе «Интерфейс» под разделом настройки.

#steam #valve #steam deck
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Энтузиаст установил Windows XP Tablet PC Edition 2005 на MacBook 2011 года и даже запустил на нём Half-Life
Пользователи Steam смогут записывать клипы и делиться ими с друзьями
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aleximus777
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Ну вот опять этот крайзис) Сколько можно? Во-первых, он тупо по большей части ночной, а ведь всем известно, что ночью все кошки серы. Тот же старикан DOOM3 из-за темных коридоров до сих пор пробирает ...
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Vorvort
21:58
Я все апскейлеры считаю говном. Только FSR у AMD работает на любой карте, в этом его плюс.
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Sterepando Mandreman
21:58
Братан проверь зрение
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Майкопское Честное
21:54
Перестаньте в очко играть, может это поможет строить предложения вменяемо.
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Sterepando Mandreman
21:51
А зачем им продвигать если амд не платит?
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Майкопское Честное
21:51
Давно вы вступили в клуб голубчиков и каким способом? Вас покусал сирожа воврот, или более традиционным для зелёных способом приобщились?
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Sterepando Mandreman
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Единственная игра человек без лупы сможет заметить различия это ghostrunner 1 и 2 и вот вопрос: а буду ли 24/7 играть в одно и тоже чтобы смеяться над красными?
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