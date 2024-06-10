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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: отсылки к фильму «Чужой», таинственный культ и поклонение змее в трейлере крупного дополнения Shattered Space к ролевой игре Starfield
Релиз должен состояться в сентябре текущего года.

В рамках прошедшей презентации Xbox разработчики из компании Bethesda представили в подробностях сюжетное дополнение для ролевой игры Starfield. Ещё в момент релиза оригинальной игры мы знали, что заветное DLC получит название Shattered Space, его посвятят культу таинственного Дома Ва’руун. В рамках презентации также было объявлено, что Starfield в течение дня получит официальную поддержку модификаций, что уже и случилось.

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Сюжет Shattered Space начнётся с получения неизвестного сигнала бедствия, на который придётся откликнуться игроку. Искателям приключений предложат отправиться на новую планету, где в городе Дазра всеми делами управляет тот самый культ Дом Ва’руун.

Даты релиза у Shattered Space пока нет, но DLC точно должно выйти до конца 2024 года. По слухам, это должно случиться уже в сентябре, а ведь покупатели премиум-издания Starfield получат доступ к дополнению бесплатно. В рамках прохождения дополнения геймеры смогут обзавестись уникальным оружием, снаряжением и скафандрами. А ещё там точно будут новые локации, задания, заказы и прочие вещи.

Что касается инструментария Creation kit, то он по традиции облегчит энтузиастам установку модификаций в игру. После его появления в Starfield также появится магазин с уникальными украшениями для космического корабля игрока. Доступные там предметы придётся покупать за особую валюту, а вот о методах её «фарма» нам предстоит узнавать всё отдельно. Любопытно, что в магазине можно будет приобрести контент, созданный сообществом.

Всем заинтересованным стоит посмотреть трейлер дополнения Shattered Space, который представили в рамках прошедшей трансляции Microsoft.

#microsoft #starfield #shattered space
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Nvidia&Intel Hater
18:19
так у тебя уровень мозгов чуть выше амебы.потому тебе зеленожопому говножую всякое говно просто заходит на ура
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
Nvidia&Intel Hater
18:17
Мне проще через MCT.и расскажи мне одаренный ты наш.если only driver стоит как ты профили сохранять собрался ,кнопкодав хренов
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
Alex Palex
18:11
Горшков и Казань это серьезно.
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Шава на Коммунистической
18:09
Странно, целый ГЕЙм-клуб, и без амуде.
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Nvidia&Intel Hater
18:07
там вся 4060 сплошное наебалово и развод для лохов.памяти от хрена уши,шина узкая да еще и 8 линий.она не всралась с такими характеристиками.3060 12 побогаче смотрится.
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
M С
18:06
https://t.me/hamster_kombaT_bot/start?startapp=kentId919136360
Hamster Kombat готовится к запуску токена в открытой сети
Nvidia&Intel Hater
18:05
тут все логично,получили нормальные 16 линий и 12 гигов памяти.но чуть потеряли по чипу.конечно между 3060 12 и 4060 8 на pci-e 3 разница будет в пользу 3060
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Kenniover
18:05
А теперь расскажи что ДЛСС3 с фейкогенератором преимущество у новинки...наедалово ,бесовестное наедалово у новинки в преимуществах
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
John Doe
18:02
Да не, это аналОговнет
В России создали инновационную технологию глубокой переработки отработавшего ядерного топлива
Nvidia&Intel Hater
18:02
у них есть сопли по экрану зеленые -dlss
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
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