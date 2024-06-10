Релиз должен состояться в сентябре текущего года.

В рамках прошедшей презентации Xbox разработчики из компании Bethesda представили в подробностях сюжетное дополнение для ролевой игры Starfield. Ещё в момент релиза оригинальной игры мы знали, что заветное DLC получит название Shattered Space, его посвятят культу таинственного Дома Ва’руун. В рамках презентации также было объявлено, что Starfield в течение дня получит официальную поддержку модификаций, что уже и случилось.

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Сюжет Shattered Space начнётся с получения неизвестного сигнала бедствия, на который придётся откликнуться игроку. Искателям приключений предложат отправиться на новую планету, где в городе Дазра всеми делами управляет тот самый культ Дом Ва’руун.

Даты релиза у Shattered Space пока нет, но DLC точно должно выйти до конца 2024 года. По слухам, это должно случиться уже в сентябре, а ведь покупатели премиум-издания Starfield получат доступ к дополнению бесплатно. В рамках прохождения дополнения геймеры смогут обзавестись уникальным оружием, снаряжением и скафандрами. А ещё там точно будут новые локации, задания, заказы и прочие вещи.

Что касается инструментария Creation kit, то он по традиции облегчит энтузиастам установку модификаций в игру. После его появления в Starfield также появится магазин с уникальными украшениями для космического корабля игрока. Доступные там предметы придётся покупать за особую валюту, а вот о методах её «фарма» нам предстоит узнавать всё отдельно. Любопытно, что в магазине можно будет приобрести контент, созданный сообществом.

Всем заинтересованным стоит посмотреть трейлер дополнения Shattered Space, который представили в рамках прошедшей трансляции Microsoft.