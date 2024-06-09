Аж до Гималаев добрались.

Крупнейшим летним игровым мероприятием стала Xbox Games Showcase 2024. Показали много игр: так много, что совершенно непонятно, когда это всё проходить работающему и имеющему массу других дел человеку. Собственно, с точно такой же проблемой — конкуренцией за время платёжеспособного геймера — сталкиваются и разработчики. Как в этой конкурентной борьбе собираются выигрывать авторы приключения Indiana Jones and the Great Circle, пока непонятно, но симпатичный трейлер игрового процесса, в котором запечатлена одна из игровых сцен, показали.

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В рамках этой сцены наши герои отправляются в Гималаи, где оказываются на борту вмёрзшего в скалы судна, на котором неприятели — в данном случае немецкие военнослужащие известного периода — приглядели некий таинственный камень. Главных героев, которые прибыли в Гималаи с той же целью, схватили, и только благодаря хитрости и изобретательности они смогли справиться с прямой угрозой своим жизням. На интересном моменте трейлер обрывается.

Ждать развязки, впрочем, осталось недолго: игра выйдет в свет до конца 2024 года.