Это как «я маслину поймал!», только на новый лад в реалиях современного положения разработчиков игры.

В рамках Xbox Games Showcase 2024 разработчики из GSC Game World, которые ныне обитают в Чехии, но продолжают вести себя, по меньшей мере, странно, опубликовали трейлер игрового процесса S.T.A.L.K.E.R.2 Heart of Chernobyl, причём не на английском языке, а зачем-то на украинском. Мы, конечно, многое готовы понять, но вот за западную геймерскую аудиторию, на которую в первую и последнюю очередь нацелена Xbox Games Showcase, так сказать сложно.

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Тем не менее, геймплей показан, а вместе с ним авторы напомнили и точную дату выхода проекта — 5 сентября на ПК и консолях Xbox Series.

В России, напоминаем, игра доступна не будет. Ну, таково было решение девелоперов: отказаться от единственного по-настоящему актуального рынка. Посмотрим, что из этого получится, и будут ли сделаны правильные выводы.