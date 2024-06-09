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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ubisoft показала первый геймплей Assassin’s Creed Shadows в сеттинге феодальной Японии
Вполне терпимо, хотя и смотреть на эти стереотипы уже тяжело.

Ubisoft неожиданно для многих зачем-то заявилась на Xbox Games Showcase 2024, где показала свой главный проект текущего года — Assassin’s Creed Shadows в сеттинге феодальной Японии с самураями и сёгунами. Разработчиков уже давно просили сделать Assassin’s Creed про самураев, и вот, сегодня у нас появилась возможность взглянуть, что из этого получилось.

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Короткий, но ёмкий трейлер игрового процесса показывает обоих главных героев — Наоэ и Ясукэ — у каждого из которых отличаются стили ведения боя и подходы к решению поставленных задач.

Assassin’s Creed Shadows выйдет в свет 15 ноября на актуальных платформах. Завтра Ubisoft поделится подробностями проекта.

#ubisoft #assassins creed shadows
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Темнокожий самурай стал главным героем грядущей Assassin’s Creed Shadows — действие игры происходит в феодальной Японии
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