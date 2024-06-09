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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Крупное дополнение World of Warcraft The War Within выйдет в конце лета
Текущего, естественно, года.

Хотя многие геймеры справедливо считают, что эпоха World of Warcraft закончилась, Blizzard с этим суждением не согласна: WoW продолжает оставаться единственной действительно успешной игрой компании. А где успех, там возможность зарабатывать на нём деньги, чем Blizzard регулярно и занимается, выпуская контентные дополнения для своей культовой MMORPG.

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Сегодня, например, в рамках Xbox Games Showcase 2024 разработчики огласили точную дату выхода крупного дополнения The War Within: вновь отправиться в Азерот и спасти его от очередной угрозы можно будет в ночь с 26 на 27 августа.

Согласно официальному описанию, в дополнении геймеры отправятся по неизведанным подземным мирам, где царят опасности и чудеса. Главным антагонистом выступит некто Глашатай Бездны, собравшая армию арахнидов с целью захвата Азерота. Понятное дело, в задачу геймеров войдёт помешать этим злодейским планам.

#blizzard #world of warcraft
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