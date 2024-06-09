Полноценная презентация геймплея — на следующей неделе.

В рамках мероприятия Xbox Games Showcase 2024 компания Microsoft, под крылом которой теперь столько игровых студий, что даже говорить как-то неловко, будет много игр достойных и не очень. В категорию относительно достойных, и то, исключительно за былые заслуги, попадает франшиза Dragon Age, новый проект в которой сегодня официально получил релизное «окно». Итак, Dragon Age The Veilguard, а именно так теперь называется проект, ранее представленный с подзаголовком Dreadwolf, выйдет в свет осенью текущего года.

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Пока что же нашему вниманию представили официальный видеоролик, по которому, конечно, не стоит делать выводы об игре, но выглядит трейлер крайне непривлекательно. Удивительно, что разработчикам из BioWare никто этой прописной истины не подсказал.

Полноценная презентация игрового процесса Dragon Age The Veilguard состоится 11 июня: в её рамках нам покажут 15 минут заранее записанного геймплея.