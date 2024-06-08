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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Графомания по-фински: Alan Wake 2 получит первое дополнение с главной героиней Control, предыдущей игры от Remedy
Но это её альтернативная версия. Сэм Лейк не может без такой графомании.

В рамках прошедшей церемонии открытия фестиваля Summer Game Fest 2024 финские разработчики из студии Remedy приятно удивили своих поклонников, представив трейлер Night Springs — дебютного сюжетного дополнения для приключенческого хоррор-экшена Alan Wake 2.

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В само дополнение вошли три эпизода с разными главными героями: официанткой Роуз, шерифом Тимом Брейкером и главной героиней Control Джесси. Важный момент заключается в том, что Remedy решила добавить во вселенную Alan Wake 2 не настоящих героев, а их альтернативные версии.

События DLC будут происходить в вымышленном городе Найт Спрингс, сценарист игры Сэм Лэйк в дополнении тоже появится. Разработчики пообещали, что игроки встретят локации их основной игры, но только очень сильно изменённые.

А теперь самое неожиданное: релиз дополнения должен состояться (или уже состоялся) уже сегодня, 8 июня. Также сегодня игра должна получить обновление с фоторежимом. Remedy рассказали, что второе DLC для Alan Wake 2 готовится к релизу в октябре, его героями должны стать Сага Андерсон и Алан Уэйк. Некое странное происшествие случилось на озере Колдрон, поэтому протагонистам вновь придётся заняться делом.

А ещё Alan Wake 2 получит физическое издание, которое выйдет осенью текущего года. Причём, у пользователей будет возможность выбрать между стандартным и коллекционным изданием, подробности представят позже.

#alan wake 2 #remedy entertainment
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