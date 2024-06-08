Пару лет назад Firaxis Games сообщила, что вовсю трудится над следующей, седьмой номерной частью культовой серии глобальных псевдоисторических стратегий Sid Meier’s Civilization. Ждать анонса пришлось долго, но сегодня это наконец-то состоялось в рамках мероприятия Summer Game Fest. С анонсирующей речью выступил и сам создатель серии Сид Мейер, пообещавший, что полноценная презентация новинки состоится уже этим летом.
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Официальная страница Sid Meier’s Civilization VII уже появилась в Steam, и из неё следует, что показ игры нам собираются устроить где-то в августе. Скорее всего, в рамках Gamescom 2024, которая пройдёт с 21 по 24 августа.
Каких-либо подробностей новинки пока нет, но нетрудно догадаться, что основы основ игрового процесса останутся прежними: нам необходимо будет брать под управление определённую цивилизацию и, проводя её сквозь века, тысячелетия, эпохи и эры, добиваться победы одним из нескольких способов.
У фанатов франшизы были большие претензии к Civilization VI из-за аляповато и скучно созданной системы городских районов, а также из-за нарочито «мультяшной» графики, которая данной серии совершенно не подходит. Хотелось бы верить, что недостатки прошлой части будут исправлены, а преимущества перейдут в новинку, ведь она с нами будет на долгие годы.