Дядюшка Сид Мейер призвал всех оставаться цивилизованными.

Пару лет назад Firaxis Games сообщила, что вовсю трудится над следующей, седьмой номерной частью культовой серии глобальных псевдоисторических стратегий Sid Meier’s Civilization. Ждать анонса пришлось долго, но сегодня это наконец-то состоялось в рамках мероприятия Summer Game Fest. С анонсирующей речью выступил и сам создатель серии Сид Мейер, пообещавший, что полноценная презентация новинки состоится уже этим летом.

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Официальная страница Sid Meier’s Civilization VII уже появилась в Steam, и из неё следует, что показ игры нам собираются устроить где-то в августе. Скорее всего, в рамках Gamescom 2024, которая пройдёт с 21 по 24 августа.

Каких-либо подробностей новинки пока нет, но нетрудно догадаться, что основы основ игрового процесса останутся прежними: нам необходимо будет брать под управление определённую цивилизацию и, проводя её сквозь века, тысячелетия, эпохи и эры, добиваться победы одним из нескольких способов.

У фанатов франшизы были большие претензии к Civilization VI из-за аляповато и скучно созданной системы городских районов, а также из-за нарочито «мультяшной» графики, которая данной серии совершенно не подходит. Хотелось бы верить, что недостатки прошлой части будут исправлены, а преимущества перейдут в новинку, ведь она с нами будет на долгие годы.