С 1984 года её купили свыше 520 миллионов раз.

40 лет назад мир встретил игру, ставшую настоящим символом видеоигровой культуры – «Тетрис». Своё 40-летие легендарная головоломка отмечает сегодня, 6 июня. Созданный в стенах советского Вычислительного центра Академии наук, «Тетрис» воплотил в себе простоту и гениальность.

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Задуманный советским программистом Алексеем Пажитновым, выпущенный 6 июня 1984 года, игровой процесс «Тетриса» основан на управлении тетрамино — фигурами, составленными из четырёх квадратов, которые игрок должен размещать в прямоугольном поле таким образом, чтобы формировать заполненные ряды и предотвратить их накопление до верхней границы.

С первых дней своего существования, «Тетрис» быстро захватил сердца людей в СССР и затем превратился в всемирный феномен. Игра стала настолько популярной, что к настоящему времени, по статистике официального сайта Tetris, общие продажи игры превысили 520 миллионов копий.

Захватывающая история «Тетриса», включающая борьбу за авторские права и глобальное распространение, столь же интригующа, как и сама игра. Она вдохновила Apple на создание фильма в 2023 году, освещающего историю выхода головоломки на портативную консоль GameBoy от Nintendo.

В 2007 году головоломка была признана одной из десяти самых влиятельных видеоигр по версии библиотеки Конгресса США, и в 2023 году вошла в российский Зал Славы видеоигр, подтверждая своё заслуженное признание и доказывая неувядающую популярность среди поклонников жанра.

За эти годы «Тетрис» не только остался важной частью игровой индустрии, но и продолжает восхищать новым поколением игроков, экспериментируя с новыми платформами и жанрами, а его классическая формула продолжает быть символом неумирающей классики в индустрии видеоигр.