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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Полноценная презентация Dragon Age Dreadwolf состоится на этой неделе — инсайдер
Пора бы уже, право дело.

Фанаты серии Dragon Age уже без малого шесть лет ждут, когда BioWare всё-таки удосужится хотя бы полноценно показать свой новый проект с подзаголовком Dreadwolf. Услышать точную дату релиза на данном этапе и вовсе кажется несбыточной мечтой, но, вероятно, уже на этой неделе это тянущееся с конца 2018 года безобразие будет исправлено. Согласно информации авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, сведения которого, по статистике, всегда сбываются, полноценная презентация Dragon Age Dreadwolf состоится уже на этой неделе.

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Скорее всего, речь идёт о мероприятии Xbox Games Showcase 2024, которое пройдёт вечером 9 июня, но также вероятно, что это случится чуть раньше — в рамках Summer Game Fest в ночь с 7 на 8 июня. Учитывая уровень Dragon Age Dreadwolf и уровень такого мероприятия, как Summer Game Fest, рискнём предположить, что новый проект в знаменитой серии фэнтезийных RPG всё-таки покажут на презентации от Xbox.

Напомним, что такое мероприятие, как E3, которое было одним из основных игровых событий в году, больше проводиться не будет. Выставка стала абсолютно не нужна после периода коронабесия и утратила конкурентоспособность в сравнении с расплодившимися на фоне информационного вакуума аналогами.

#electronic arts #bioware #dragon age dreadwolf
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