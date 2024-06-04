Старожилы негодуют, но что с них взять.

Команда энтузиастов под названием Project Arroyo взялась за создание фанатского ремейка игры Fallout 2 в режиме от первого лица. Взяв за основу движок Fallout 4, разработчики планируют выпустить проект на платформе Steam, хотя дата релиза пока не определена.

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В новом интервью руководитель проекта Project Arroyo поделился информацией о том, что работа над ремейком идет в стремительном темпе. В команде более сотни человек, и они имеют амбициозные планы по размещению своего детища в Steam, вдохновляясь успехом другой фан-модификации — Enderal: Forgotten Stories для Skyrim.

Разработчики ставят перед собой задачу превратить разбитую на сектора карту Fallout 2 в единый открытый мир, добавив новые пространства между локациями. Также они рассматривают возможность реализации быстрого перемещения с помощью машины, хотя контроль над транспортом ограничен из-за ограничений движка Fallout 4.

Особое внимание уделяется переработке сюжетной линии злодея Фрэнка Хорригана и его превращению в многоступенчатого босса, аналогично персонажу Адама Смэшера из Cyberpunk 2077. Разработчики также планируют озвучить все реплики персонажей, отказавшись от использования оригинальных треков и записей, чтобы избежать нарушения авторских прав.

В ремейке могут появиться и новые элементы, такие как говорящие Когти смерти в силовой броне. Интерфейс «Пип-боя» и дизайн Волт-боя предполагается привести в соответствие с дизайном Fallout 2. Несмотря на все эти изменения и дополнения, команда не сообщает конкретных сроков выхода игры, однако уверяет, что продвижение в процессе создания проекта действительно серьёзное.