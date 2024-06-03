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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Escape from Tarkov получит новый важный трейлер в конце недели — разработчики готовятся к PC Gaming Show
Ждём также информацию об Arena-шутере.

Разработчики из Battlestate Games сообщили, что посвящённый текущим играм студии трейлер будет выпущен в рамках грядущей PC Gaming Show. Сама трансляция должна начаться 9 июня в 23:00 по московскому времени.

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Осмелимся предположить, что в новом ролике нам покажут контент по Escape from Tarkov и Escape from Tarkov: Arena. Сами авторы не спешат раскрывать подробностей, но и времени до премьеры осталось не так уж много.

Напомним, в июне должно начаться масштабное тестирование перехода оригинального «Таркова» на новую версию движка Unity. Скорее всего, этому событию будет уделено внимание в ролике. А ещё игроков ждёт интеграция оригинального Escape from Tarkov с «Ареной». Разработчики также готовят к релизу новую систему брони, проводят оптимизации в системе матчей и вносят последние приготовления по случаю скорых продаж PvE-режима.

А вот новую локацию в Escape from Tarkov нужно подождать — она появится только в июле. Зато ещё через месяц (в августе) игрокам покажут обновлённую систему пресетов. Ну, и много чего ещё тоже в планах — видимо, Battlestate Games всерьёз решила заняться доводкой своих проектов на фоне появления конкурентов (пусть и не во всём компетентных, но дайте им время).

#escape from tarkov #battlestate games
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