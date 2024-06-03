Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Baldur’s Gate 3 обзаведётся поддержкой модов в сентябре 2024 года — тогда же выйдет патч с новыми концовками
Larian продолжает поддерживать игру, что круто.

Разработчики из Larian Studios объявили, что поддержка модификаций появится в ролевой игре Baldur’s Gate 3 уже в сентябре текущего года. Тогда же должен состояться выход патча с дополнительными концовками для пути зла.

реклама

Подопечные Свена Винке намерены всерьёз заняться тестированием набора инструментов для создания модов, активно прибегая к помощи игроков. Уже сейчас известно, что поддержка модов для Baldur’s Gate 3 выйдет на ПК, позже её добавят на PlayStation, Xbox и Mac. Владельцам консолей нужно быть готовыми к тому, что установка того или иного мода возможно лишь с помощью внутриигрового браузера.

Последнего обстоятельства удастся достичь, если работа будет соответствовать правилам Larian и Wizard of the Coast. Впрочем, даже если модификация не будет соответствовать определённым правилам, то геймерам всё равно предоставят возможность её установить в обход правил, но только на ПК. Larian пообещала, что никоим образом не станет мешать народному творчеству.

Другие подробности по поводу создания модификаций для Baldur’s Gate 3 размещены в блоге Larian в сообществе Steam. А мы от себя напомним, что на момент написания данного материала игра собрала в магазине Valve почти 546 тысяч отзывов (рейтинг 96 %).

#larian studios #baldurs gate 3
+
Написать комментарий (0)
Владелец прав на Dungeons & Dragons, по которой сделана Baldur’s Gate 3, инвестирует аж 1 миллиард долларов в разработку крупных игр
Baldur’s Gate 3 стала триумфатором церемонии BAFTA Games Awards 2024
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

The National Interest: самолёт Су-34 – отличный инструмент для достижения стратегических целей РФ
1
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
30
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
21
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
74
Как снизить риски при получении интернет-заказов
6
Как Китай получил доступ к советским системам ПВО С-75М „Волга“ во времена холодной войны
1
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
3

Сейчас обсуждают

Добрый день
16:50
Я просто смотрю выпуски iXBT и иногда посматривал Островскую, я помню как всё начиналось и чем продолжилось. Какие тебе пруфы нужны? Ссылку на канал iXBT?
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Nvidia&Intel Hater
16:47
а про Xess ты дауненок забыл ?? или например про IGTI.так то я фср вообще не пользуюсь,ибо огрызок огрызков у тебя,который не может жить без него.А на скрине реально мыло.ты видно в очи еще долбишься ...
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Добрый день
16:44
Променял на сиськи, как автор?
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Dante1980
16:43
ммм.... вы ушли от прямого вопроса?
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Добрый день
16:43
Я так понял ты - любитель говорящих трусов и сисек? Иначе бы ты даже не задавал таких вопросов.
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Dante1980
16:43
серпом, да по яйцам, серпом, да по яйцам.... ох тыж
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Alex Z
16:42
не на жанр, а на страну под названием жипония.
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Nvidia&Intel Hater
16:42
снова свои гомогейские скрины выкладываешь.заснуь себе в очко разработанное хангом длсс этот.все уже в курсе что твоя карта всирает в нативе везде в 1080 даже,еле еле с 1070 в ровень идет которой уже ...
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Alex Z
16:42
а еще а еще они трусы школьниц нюхают
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
swr5
16:42
Что такое iXBT ? (Знаю, знаю, закрыл для себя это недоразумение в сети уже давно, уже и забыл когда последний раз там был).
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем