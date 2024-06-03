Larian продолжает поддерживать игру, что круто.

Разработчики из Larian Studios объявили, что поддержка модификаций появится в ролевой игре Baldur’s Gate 3 уже в сентябре текущего года. Тогда же должен состояться выход патча с дополнительными концовками для пути зла.

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Подопечные Свена Винке намерены всерьёз заняться тестированием набора инструментов для создания модов, активно прибегая к помощи игроков. Уже сейчас известно, что поддержка модов для Baldur’s Gate 3 выйдет на ПК, позже её добавят на PlayStation, Xbox и Mac. Владельцам консолей нужно быть готовыми к тому, что установка того или иного мода возможно лишь с помощью внутриигрового браузера.

Последнего обстоятельства удастся достичь, если работа будет соответствовать правилам Larian и Wizard of the Coast. Впрочем, даже если модификация не будет соответствовать определённым правилам, то геймерам всё равно предоставят возможность её установить в обход правил, но только на ПК. Larian пообещала, что никоим образом не станет мешать народному творчеству.

Другие подробности по поводу создания модификаций для Baldur’s Gate 3 размещены в блоге Larian в сообществе Steam. А мы от себя напомним, что на момент написания данного материала игра собрала в магазине Valve почти 546 тысяч отзывов (рейтинг 96 %).