Пока только в раннем доступе, но оценки хорошие.

Trans-Siberian Railway Simulator, игра, совмещающая элементы симуляции управления поездом и приключения, вышла в ранний доступ на Steam за 435 рублей; доступна демоверсия. Игрокам предлагается уникальный опыт: они становятся машинистами на Транссибирской магистрали, управляя поездом на маршруте Новосибирск—Литвиново, точно воспроизведённом в масштабе 1:1, общей протяжённостью около 220 км.

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В игре предусмотрены разнообразные режимы: сюжетный с миссиями от мафии, режим выживания без подобных миссий, а также исключительно режим симулятора. Реализация управления локомотивом ВЛ10 представлена с подробной симуляцией, где игроку необходимо следить за состоянием поезда, сигналами и регулярно производить ремонт.

Trans-Siberian Railway Simulator снабжён многочисленными уникальными событиями: игроки могут охотиться на диких животных, вести стрельбу, взаимодействовать с алкоголём (уж простите за канцеляризм), сталкиваться с медведями и даже стриптизёршами. Это добавляет игре неожиданные повороты и приключенческую составляющую.

Разработчики указывают, что игра находится в стадии доработки, признают необходимость в оптимизации и добавлении контента. Финальный релиз ожидается состоится через несколько месяцев, но ожидание может затянуться — всё зависит от хода предварительного тестирования.

Публика приняла проект положительно: на момент написания этих строк он собрал в Steam 81 обзор (рейтинг 91 %).