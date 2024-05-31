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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Сражение с гигантской жабой в геймплейном ролике Monster Hunter Wilds
До чего же она мерзкая!

В рамках всё того же ночного мероприятия State of Play компания Sony продемонстрировала геймплей Monster Hunter Wilds. В течение трёх минут нам успели показать боевую систему проекта, а также продемонстрировали внешний вид его отдельных героев. Безусловно, внимание к себе притягивало сражение с монстром, очень похожим на огромную жабу.

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А ещё, судя по всему, в Monster Hunter Wilds появится огнестрельное оружие. Разработчики пока не торопятся раскрывать подробности насчёт того, сколько его будет и каких видов. Демонстрация также дала понять. что нас ждёт крайне технологичный проект, ради которого придётся делать апгрейд. Ну, в том случае, если вас подобные игры могут увлечь.

Про саму Monster Hunter Wilds в настоящий момент известно очень мало: на той же странице в Steam разработчики пока разместили несколько скриншотов и напоминание о том, что нас ждёт новое погружение в мир «захватывающей охоты на совершенно новом уровне».

#capcom #monster hunter wilds
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