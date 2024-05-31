Игра выйдет 8 октября на ПК и PS5.

Компания Konami совместно с польской студией Bloober Team показали целых 13 минут геймплея ремейка Silent Hill 2. На самом деле, речь идёт о первой полноценной демонстрации проекта, которая даёт возможность оценить старания разработчиков. Показ состоялся в рамках прямой трансляции State of Play.

реклама

В рамках премьерного показа нам продемонстрировали, как Джеймс Сандерленд занимается изучением города в разное время суток, в какой-то момент он посещает госпиталь «Брукхейвен». Разумеется, дело не обошлось без стычек с монстрами — с ними главный герой расправляется с помощью холодного и огнестрельного оружия.

Также геймплейная демонстрация даёт понять, как будут выглядеть в ремейке ключевые персонажи — Лора и Мария. Судя по первым комментариям под роликом в YouTube, далеко не всем игрокам понравилось увиденное.

Наконец, в рамках презентации Konami подтвердила, что композитор Акира Ямаока записал для ремейка Silent Hill 2 несколько композиций, которых не было в оригинале. Нас также ждут обновлённые версии старых треков.

Silent Hill 2 Remake выйдет 8 октября на ПК в Steam и PS5 — данная информация тоже была раскрыта в рамках State of Play. Предзаказы раскрыты уже открыты, а вот владельцев Xbox Series оставили ни с чем. А ещё на мероприятии показали кадры со съёмок фильма по Silent Hill 2, режиссёром которого выступает Кристоф Ганс. Этот человек снимал первый фильм по Silent Hill, вышедший в 2006 году.