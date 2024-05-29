А EGS давно перестал нормальные игры раздавать.

Павел Дюндик, программист и датамайнер, создавший нам сервис SteamDB, раскрыл информацию о готовящейся к реализации новой функции в Steam и приложил соответствующие скриншоты. Похоже, компания Valve в скором времени позволит своим пользователям делиться моментами из любимых игр.

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В данном случае речь идёт о функции записи клипов (то есть, коротких геймплейных видеофрагментов), которыми игроки смогут делиться друг с другом. Реализовано в общем это будет так же, как сейчас происходит обмен скриншотами в Steam.

Создатель сервиса SteamDB также уточняет, что функция записи клипов в Steam будет снабжена поддержкой записи геймплея на фоне. Valve намерена реализовать систему меток на временной шкаледля игр, получивших совместимость с новой технологией.

Напомним, Павел Дюндик сообщал о готовящейся реализации функции записи видеоклипов ещё в конце 2023 года, но тогда не было представлено никаких деталей и скриншотов с подтверждениями. Если внимательно рассмотреть скриншоты, то можно понять, что анонс новой программной функции Valve сделает в ближайшее время. А всё потому, что изображения явно оформлены по всем правилам официального блога компании.

Напомним, ранее в 2024 году Steam успел получить обновление с переработанной корзиной и возможностью скрывать «неудобные» игры от посторонних. У того же Epic Games Store дела с апдейтами обстоят из рук вон плохо: когда-то с помпой анонсированная «доска» в Trello давно заброшена Epic Games.