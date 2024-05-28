Когда-нибудь Финчер снимет про это фильм.

Про Star Citizen мы уже много раз говорили в своих новостных заметках, отмечая невообразимое желание игроков до сих пор отправлять деньги в адрес разработчиков, а также на не менее удивительную тягу последних к сбору средств от покорной паствы. Это вступление, уж извините, мы сюда добавили по уважительной причине — счётик собранных денег на создание Star Citizen перевалил за 700 миллионов долларов.

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Удивляет также тот факт, что всплеск сборов случился буквально недавно, в рамках очередного ивента, временно открывавшего доступ к симулятору всем желающим. Например, только за 25 мая, Cloud Imperium Games «зафармила» три миллиона долларов.

Если вы вдруг забыли (а это нормально, учитывая, сколько лет прошло), то сбор средств на создание Star Citizen стартовал в далёком уже 2012 году. Проект до сих пор находится в состоянии «альфы», даже приблизительных сроков релиза он не имеет.

Cloud Imperium Games намерена выпустить «альфу» с индексом 4.0 в третьем квартале 2024 года — тогда же состоится выпуск очередного апдейта с обновлениями для множества игровых систем. Что касается сюжетной кампании Squadron 42, то она, по заверениям авторов, «почти готова» и находится сейчас на стадии полировки. Даты выхода, опять же нет.