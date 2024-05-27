Кому «олдскула»?

Разработчики из шведской студии Lavapotion, которые совсем недавно представили финальную версию стратегии Songs of Conquest, раскрыли свои планы по дальнейшей поддержке проекта. Проект, вдохновлённый культовыми «Героями Меча и Магии», разошёлся тиражом свыше 500 тысяч копий.

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Итак, первое дополнение должно выйти к игре во втором квартале 2025 года — то есть, где-то в период с апреля по июнь. DLC получило название Bleak East, оно должно добавить в стратегию две новые фракции — Ванир и Корни. Те, кто играет в Songs of Conquest, поймут, о чём идёт речь.

Разработчики обещают реализовать в Bleak East большую сюжетную кампанию, которая раскроет детали восхождения обоих фракций и из влияния на мир. Все подробности представят чуть позже. Помимо большого DLC, шведы из Lavapotion также хотят расширять игру четырьмя сценариями, которые тоже станут отдавать за деньги. Дополнения поменьше называются Саги, вот что там уготовано:

Rise Eternal — выйдет осенью 2024-го и расскажет историю магистра Кастуса Мала;

Essence Awakened — расскажет о королевстве Арлеон, выйдет зимой 2024-го;

ещё одно дополнение выйдет осень 2025-го, названия у него пока нет;

последнее из анонсированных дополнений выйдет зимой 2025-го, тоже пока без названия.

Songs of Conquest доступно для покупки в Steam, GOG и Epic Games Store. Разработчики также строят планы по выпуску проекта на консолях PS5, Xbox Series X и S. Даже версия для Nintendo Switch в планах имеется.