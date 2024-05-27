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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продажи игровых консолей в России с января 2024-го выросли почти в два раза
Напомним, Xbox Series и PS5 не дают пользователям из РФ покупать игры напрямую. Только через «костыли».

В России наблюдается внушительный рост спроса на игровые приставки с начала 2024 года. По данным сети «М.Видео-Эльдорадо», продажи увеличились на 70%, достигнув отметки в 580 тыс. единиц. Снижение розничных цен на данные устройства более чем на 40% в последние два года стало одной из ключевых причин данного явления, что, как предполагают эксперты, может привести к рекордным показателям выручки.

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Компания «Ситилинк» подтверждает эту тенденцию, заявляя о пиковых результатах продаж за последние четыре года, с приростом денежного оборота на 69% по сравнению с прошлым годом. Изменение динамики видно и по сравнению с предыдущими годами, когда темпы роста оборота составили 78% и 89%.

Популярная онлайн-барахолка «Авито» фиксирует значительный рост покупательской активности по отношению к продукции ведущих производителей игровых систем. Продажи консолей Steam Deck возросли более чем в два раза. На продукцию Sony и других ключевых брендов, такие как Nintendo и Xbox, тоже фиксировалось заметное повышение спроса.

Wildberries подкрепляет общий вывод, регистрируя увеличение продаж в денежном выражении на 73% в первом полугодии. Владельцы площадки отмечают влияние широкого ассортимента отечественных и зарубежных продавцов, способствующих расширению доступных предложений и интенсификации ценовой конкуренции.

#playstation 5 #игровые консоли #xbox series
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Nvidia&Intel Hater
16:59
дурачек в консоле стоит амд и игра и портированная эта лучше на амд идет .уже говорили
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Чато --- Бот
16:58
Я не понял, эта ко(с)мическая конторка заправляет свой пепелац топливом с говном, мухами и прочими гадостями? Мдяя, сильна в залужьи тамошняя иженегрная мысля, однако.
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Nvidia&Intel Hater
16:58
а причем тут фср .ты ток любитель мыло вбебенивать длсс .оно гамно пластилиновое.вы дауны зеленожопые все слепые что ли или ток владельцы продвинутых 3050 которая офисная затычка для секретуток
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Tarment
16:57
Не, без мыла, если игра была на консолях это не значит что она под амд
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Tarment
16:57
Я вообще хз что ты вдруг про Цусиму заговорил, ну что удобнее, ну так вот, этот пастген нифига не жрёт, я хз что о нём вообще говорить, я показал на его примере только что ФСРь это днина
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Nvidia&Intel Hater
16:57
у тебя там может от 50 быть ток с мылом ебучим ибо твоя карта дно а игра под амд .
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
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