Напомним, Xbox Series и PS5 не дают пользователям из РФ покупать игры напрямую. Только через «костыли».

В России наблюдается внушительный рост спроса на игровые приставки с начала 2024 года. По данным сети «М.Видео-Эльдорадо», продажи увеличились на 70%, достигнув отметки в 580 тыс. единиц. Снижение розничных цен на данные устройства более чем на 40% в последние два года стало одной из ключевых причин данного явления, что, как предполагают эксперты, может привести к рекордным показателям выручки.

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Компания «Ситилинк» подтверждает эту тенденцию, заявляя о пиковых результатах продаж за последние четыре года, с приростом денежного оборота на 69% по сравнению с прошлым годом. Изменение динамики видно и по сравнению с предыдущими годами, когда темпы роста оборота составили 78% и 89%.

Популярная онлайн-барахолка «Авито» фиксирует значительный рост покупательской активности по отношению к продукции ведущих производителей игровых систем. Продажи консолей Steam Deck возросли более чем в два раза. На продукцию Sony и других ключевых брендов, такие как Nintendo и Xbox, тоже фиксировалось заметное повышение спроса.

Wildberries подкрепляет общий вывод, регистрируя увеличение продаж в денежном выражении на 73% в первом полугодии. Владельцы площадки отмечают влияние широкого ассортимента отечественных и зарубежных продавцов, способствующих расширению доступных предложений и интенсификации ценовой конкуренции.