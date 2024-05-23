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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Состоялся анонс Call of Duty Black Ops 6
Именно что анонс. Все подробности будут только через две с половиной недели.

В современном геймдеве по какой-то необъяснимой причине стало модно сначала вбрасывать информацию через ручных «инсайдеров», затем анонсировать анонс, затем давать надежду, создавать контролируемые «утечки», и лишь после этого через несколько дней/недель делиться полноценными подробностями проекта. Именно по такой схеме пошла Activision с Call of Duty Black Ops 6, факт работы над которой издательство подтвердило сегодня.

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Подробностей пока нет, но Activision обещает «мрачную» главу серии. Полноценная презентация состоится 9 июня после окончания мероприятия Xbox Games Showcase 2024.

Судя по имеющимся данным, разработка велась три года, а за шестую номерную часть подсерии Black Ops отвечают коллективы Treyarch и Raven Software. Ребята из Raven, по всей видимости, работали над мультиплеером, тогда как Treyarch — над общей концепцией и одиночной кампанией.

#activision #treyarch #raven software #call of duty black ops 6
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